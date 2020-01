Best Bakery, su SkyUno la seconda stagione con nuovi giudici e nuove sfide

Di Giorgia Iovane martedì 7 gennaio 2020

Best Bakery, seconda stagione e nuovi giudici per la pastry-challenge di Sky Uno.

Terminate le Feste e aperta la calza della Befana, Sky Uno cerca di non disperdere il carico di dolcezza natalizia facendo debuttare proprio questa sera, martedì 7 gennaio 2020, la seconda stagione di Best Bakery, la sfida tra pasticcerie in giro per l'Italia, in onda dalle 21.15 sull'ammiraglia Sky.

Prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, il programma vede una sostanziale novità nella coppia di giudici: si tratta dei maestri pasticcieri Alessandro Servida - cresciuto con gli insegnamenti del padre e poi perfezionatosi sotto l'ala di Iginio Massari, di cui è stato assistente per un anno - e Andreas Acherer - al debutto tv e unico pasticcere italiano a far parte dell'associazione di cioccolatieri svizzeri “Chaîne Confiseur” oltre a essere uno dehli 80 esclusivi professionisti membri del Relais Dessert.

Una coppia dinamica e di grande esperienza, capace di mettere decisamente in difficoltà anche i pasticceri di lungo corso. E il percorso per conquistare il titolo di Migliore Pasticceria d'Italia non è semplice.



Best Bakery 2020, come funziona la gara

Le città in 'gara' sono Salerno, Como, Firenze, Pavia e Milano. In ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, tre per ogni puntata, e i giudici saranno chiamati a valutare dando un punteggio alle creazioni presentate. In finale arriveranno solo cinque pasticcerie finaliste, ovvero le vincitrici di ciascuna città, che si troveranno l'una contro l'altra nella finalissima nazionale che occuperà le ultime due puntate. La doppia finale vedà le 5 migliori pasticcerie sfidarsi al Castello di Belgioso, nei pressi di Pavia, per portare a casa il titolo di Best Bakery d’Italia.



Best Bakery 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

Best Bakery va in onda dal 7 gennaio con due puntate a sera - per un totale di 22 - tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e DTT 455). Il programma è disponibile su Sky Go on demand e in live streaming, anche su Now TV.