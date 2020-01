Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca lunedì 6 gennaio 2020

Elisa De Panicis sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Elisa De Panicis sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Per la modella e social influencer milanese, si tratterà della seconda esperienza in un programma di genere reality show, la prima per quanto riguarda la tv italiana. In Spagna, infatti, Elisa De Panicis ha preso parte all'edizione 2015 di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, venendo eliminata dopo 50 giorni di permanenza sull'isola.

Dalla sua partecipazione a Supervivientes, è nata la vicenda di gossip che l'ha resa famosa anche in Italia e nel resto del mondo: Cristiano Ronaldo, oggi calciatore della Juventus, all'epoca in forza al Real Madrid, la notò proprio a Supervivientes e, successivamente, iniziò a frequentarla. La loro breve relazione risale al 2016.

Per la cronaca, nella casa del GF Vip 4, ci sarà un altro ex concorrente di Supervivientes, l'ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez.

Anche Elisa De Panicis ha partecipato a Uomini e Donne ma nel 2011, prima, quindi, di trasferirsi in Spagna dove, oltre a partecipare a Supervivientes, è anche decollata la sua carriera come modella. In quell'edizione del programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, la De Panicis corteggiò il tronista Alessio Lo Passo.

Dopo Supervivientes, però, la De Panicis ha partecipato come tronista a Mujeres y hombres y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne.

Il suo profilo Instagram può contare su oltre un milione di follower.

Come imprenditrice, invece, Elisa De Panicis ha lanciato una propria linea di costumi da bagno.

Elisa è nata il 1° dicembre 1992.