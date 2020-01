Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca lunedì 6 gennaio 2020

Barbara Alberti sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Barbara Alberti sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Per la scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga e giornalista 76enne, si tratterà della prima esperienza come concorrente in un programma di genere reality show. Barbara Alberti, però, ha ricoperto il ruolo di opinionista in tre reality show andati in onda negli anni 2000, nella seconda e nella terza edizione de La Fattoria, andate in onda su Canale 5 nel 2005 e nel 2006, e nella terza edizione de La Talpa, andata in onda nel 2008 su Italia 1.

Durante La Fattoria, Barbara Alberti ebbe discussioni con Francesco Arca e con Katia Ricciarelli; durante La Talpa, invece, la scrittrice ebbe una discussione con Karina Cascella dopo la quale decise di lasciare il programma. In un'intervista concessa a Mattino Cinque nel 2010, la Alberti dichiarò che lasciò La Talpa perché il reality show offriva "una visione razzista" dell'Africa.

Nella sua carriera televisiva, Barbara Alberti ha all'attivo anche una partecipazione come concorrente al talent show culinario Celebrity Masterchef 2, venendo eliminata al termine della seconda puntata.

Altri programmi televisivi ai quali la Alberti ha preso parte sono Italian Academy 2, talent show completamente dedicato alla danza, andato in onda su Rai 2 nel 2009, nel ruolo di giurata, e, recentemente, #CR4 - La Repubblica delle Donne, programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti.

Barbara Alberti ha scritto 34 opere letterarie e ha co-firmato la sceneggiatura di 21 film tra i quali Il portiere di notte, Io sto con gli ippopotami, Monella, Melissa P., Io sono l'amore e Incompresa.

Recentemente, ha lavorato come attrice nel film La dea fortuna di Ferzan Ozpetek.

Come giornalista, ha collaborato con Amica, Gioia e Il Fatto Quotidiano. Barbara Alberti ha lavorato anche come conduttrice radiofonica.