Il Molo Rosso, la seconda (e ultima) stagione su Rai 2 in anteprima mondiale

Di Riccardo Cristilli martedì 7 gennaio 2020

Torna su Rai 2 e RaiPlay la serie tv creata da Alex Pina autore de La Casa di Carta

Riuscirà Alejanda a scoprire la verità?

Per rispondere a questa domanda e sapere chi ha ucciso Oscar, non resta che collegarsi questa sera su Rai 2 e in streaming su RaiPlay per le prime due puntate della seconda e ultima stagione de Il Molo Rosso - El Embarcadero. I fan italiani della serie, più cinici e cattivi, potranno vagare per il web spoilerando le prime puntate della serie al resto del mondo. Infatti Il Molo Rosso 2 arriva su Rai 2 e RaiPlay in anteprima mondiale, ancor prima del rilascio in patria, in Spagna su Moviestar+ dove arriverà solo il 17 gennaio (ma con tutti gli episodi).

La serie tv è pensata e sviluppata su due stagioni da Alex Pina e Esther Martinez Lobato, quindi non dovrebbe (il condizionale è sempre d'obbligo) esserci una terza stagione. Il Molo Rosso ha conquistato il pubblico con la forza del suo mistero e dei suoi personaggi, ma anche per il fatto di essere scritta dal papà de La Casa di Carta e di avere come protagonista Alvaro Morte, il famoso professore della stessa serie.





La seconda stagione

Nella seconda stagione de Il Molo Rosso, proseguono le indagini sulla morte di Oscar (Álvaro Morte) e il mistero al centro della serie sarà finalmente svelato.

Quando Alejandra (interpretata da Verónica Sánchez) rivela a Veronica (interpretata da di Irene Arcos) di essere la vedova di Oscar, la sua confessione minaccia di spezzare per sempre la loro amicizia e la loro nuova relazione. Ma le due donne sono troppo coinvolte per interrompere il loro rapporto. Decidono di collaborare per scoprire se, o meglio, quanto i loschi affari di Oscar hanno portato alla sua morte. E insieme impareranno come andare avanti e superare i problemi del passato.

Allo stesso tempo, Verónica deve anche chiedersi quanto abbia contribuito alla crisi di Oscar e questo le provocherà molta sofferenza. Insieme, le due donne riusciranno a trovare un nuovo equilibrio, formando una nuova famiglia, una nuova forma di famiglia. Intanto con il tenente Conrado riusciranno a svelare il mistero che si cela dietro la morte di Oscar.





Il Molo Rosso in streaming

L'appuntamento con Il Molo Rosso è su Rai 2 il martedì sera dal 7 gennaio con due puntate a settimana, in live streaming e on demand su RaiPlay, dove è disponibile la prima stagione.