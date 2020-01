Avanti un Altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda dal 6 gennaio 2020: anticipazioni e diretta

Di Ivan Buratti lunedì 6 gennaio 2020

Il game show del preserale di Canale 5 riparte con alcune novità: anticipazioni, liveblogging dalle 18.45 e recensione

In concomitanza con l'arrivo della Befana, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in onda con la nona stagione di Avanti un altro!, pronti a prendere il testimone del preserale da Gerry Scotti, in forza coi suoi Caduta Libera e Conto Alla Rovescia. Oggi, lunedì 6 gennaio alle ore 18.45, scopriremo tutte le novità dell'edizione, legate soprattutto ai nuovi personaggi che stanzieranno nel "salottino", nuovamente capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri).

Ospiti della giunonica modella, la dottoressa Maria Mazza, lo Iettatore Franco Pistoni, il Bonus Daniell Nillson e la Bona Sorte Francesca Brambilla. A vestire i panni della Bonas, da quest'anno ci sarà Sara Croce, di cui vi abbiamo parlato già a fine settembre. Altra novità sarà la presenza della YouTuber Follettina Creation. Tvblog seguirà il primo appuntamento con la nona edizione di Avanti un altro! in live-blogging; al termine della puntata, la consueta recensione.



"Avanti un altro!" 2020, il programma

Il format di Avanti un altro!, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci e realizzato da Mediaset ed EndemolShine Italy, è stato esportato in tutto il mondo: Albania, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Spagna, Turchia, Ungheria e Vietnam. La regia è affidata a Stefano Vicario, la scenografia è di Marco Calzavara.