Eden - Un pianeta da salvare, diretta dalle 21.15 su TvBlog

Di Marcello Filograsso lunedì 6 gennaio 2020

Dopo lo speciale dello scorso ottobre, la "Greta ante litteram" della tv italiana torna da stasera in prime time su La7

Dopo l'antipasto dell'ottobre scorso, Licia Colò con il suo Eden - Un pianeta da salvare entra in pianta stabile nel palinsesto di La7 con la prima puntata in onda stasera alle 21.15. TvBlog seguirà questo debutto in liveblogging.

Dopo Kilimangiaro su Rai3, Il mondo insieme su Tv2000 e Niagara su Rai2, Licia Colò debutta sull'emittente di Cairo con un ciclo di documentari dedicati come sempre alla salvaguardia dell'ambiente. Ma ecco cosa vedremo nella prima puntata.

Nella première viene affrontato il tema del valore della bellezza, del fenomeno dell’overtourism e di un nucleare pulito, partendo da realtà lontane fino ad arrivare alla Grotta Gigante di Trieste. Nelle puntate seguenti, si parlerà di desertificazione, mediante un racconto realizzato da uno dei luoghi più spettacolari del pianeta, il deserto del Neghev in Israele, senza trascurare le problematiche di casa nostra che ci costringono sovente a mutare persino le varietà di coltivazioni.





