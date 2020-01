Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo, da stasera su TV8

Di Claudia Cabrini lunedì 6 gennaio 2020

Partirà questa sera, alle 19:30, su TV8, lo spin-off del programma Cuochi d'Italia. Stavolta non più ricette italiane, ma piatti internazionali preparati da 20 chef stranieri.

Una nuova edizione quella che partirà questa sera, alle 19:30, sul canale 8 del digitale terrestre con alla guida lo Chef bolognese Bruno Barbieri. Stiamo parlando di Cuochi d'Italia, programma cult della rete diventato famoso grazie all'iniziale conduzione dello Chef Alessandro Borghese, che tuttavia tornerà stavolta in una versione completamente nuova.

Il format originario si evolve, e a partire da stasera, su TV8, debutta con il suo spin-off Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo, per la produzione originale di Banijay Italia.

Al timone del programma Chef Bruno Barbieri, al momento anche impegnato su Sky Uno con MasterChef Italia, che vestirà qui anche i panni di Arbitro, ossia di conduttore. Ritroveremo in giuria gli Chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito, che dovranno però confrontarsi non più con delle ricette tipiche regionali italiane, ma bensì con piatti e sapori provenienti da tutto il mondo.

Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo coinvolgerà infatti 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno ritrovato nel nostro Bel Paese, l'Italia, la loro nuova patria nonché la loro attuale sede lavorativa. I 20 concorrenti sottoporranno al giudizio di Arbitro e Giurati piatti originali della loro cultura gastronomica, e si sfideranno a confrontarsi tra loro con ingredienti talvolta mai sperimentati prima. Per ogni puntata, saranno due i cuochi - provenienti da due diversi Paesi - a sfidarsi reciprocamente in una doppia manche.

Nel corso delle prime dieci puntate, vedremo andare in onda delle sfide dirette che coinvolgeranno due cuochi alle prese con le corrispettive usanze culinarie, venendo a conoscenza del vincitore della sfida al termine di ogni puntata. Negli ultimi cinque appuntamenti con Cuochi d'Italia, invece, i dieci rispettivi vincitori si confronteranno tra loro in due manche; la prima - nella quale il concorrente che "giocherà in casa" potrà portare un ingrediente tipico del proprio Paese, e la seconda - dove sarà l'avversario a poter proporre con le medesime modalità l'impiego nella sua preparazione di un ingrediente simbolo della propria terra di appartenenza.

Ci sarà anche un terzo turno, al quale accederanno soltanto in cinque più un ripescato. Seguiranno poi degli scontri in diretta in semifinale, per arrivare al duello finale e all'elezione del vincitore assoluto del programma nell'ultima puntata.



Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo, dove vederlo

andrà in onda a partire da questa sera, alle 19:30, su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Sarà inoltre visibile in streaming sul portale online di TV8.