Settimana Ventura, battibecco fra Don Vincenzo e Katia Ricciarelli (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 5 gennaio 2020

"State facendo un pollaio" grida il prete ma l'ospite risponde a tono. Prima puntata del 2020 in salsa trash

Settimana Ventura riprende il suo corso con 2 ore di trasmissione carica 'a pallettoni' riprendendo una delle citazioni cult della sua conduttrice. Simona Ventura, decisamente più alleggerita rispetto ai ritmi serrati dei 60 minuti (e meno) a disposizione nelle scorse puntate, si è potuta godere meglio la trasmissione e i suoi contenuti ma forse non aveva messo in conto le possibili scintille che potevano fuoriuscire da due caratteri forti come quello della sua ospite, Katia Ricciarelli e quello fumantino del personaggio nato dal programma: il prete Don Vincenzo.

Lo scorso ottobre abbiamo potuto raccontare un primo episodio (ma diremmo più 'siparietto') tra la Ventura e il parroco del quartiere di Nervi. Stavolta la vittima caduta tra le grinfie del Don è proprio l'attrice e soprano, durante il collegamento dall'ospedale San Martino di Genova in occasione di Genoa - Sassuolo, l'inviato Saverio Montingelli è in compagnia di Padre Mauro e dello scatenato prete che, prima si lamenta del poco tempo a disposizione per i suoi interventi rivolgendosi alla Ventura: "Mi fai fare la trasmissione di tre secondi", poi si lascia andare ad uno sfottò verso i tifosi Genoani "che si prendano un po' di Viagra" (lui è Sampdoriano, ndr) e successivamente, sentendo i commenti della Ricciarelli da studio con il microfono aperto chiede nervosamente "Ma chi è che parla lì?"

L'ospite sbigottita risponde "Sono Katia Ricciarelli, buongiorno Padre Vincenzo", viene inquadrata a più riprese quasi sconcertata mentre ascolta il monologo del Don, fino a che lui si spazientisce per le troppe interruzioni e sbotta contro la conduttrice: "Quando io parlo tu devi stare zitta", la Ventura incassa conoscendo il personaggio ma la Ricciarelli a quel punto commenta "Ma dategli del Bromuro! Questo manda a fan... Spero che non mi mandi a quel paese, stia buono" una frase che innesca un battibecco con i fiocchi:

"Se state facendo un pollaio che cavolo ci faccio io qua" sfoga Don Vincenzo "Ma anche lei sta facendo il gallo eh! E che cavolo!" risponde stizzita l'ospite ricevendo l'applauso scrosciante del pubblico.

La Ventura per smorzare i toni prende d'esempio l'ormai virale e famoso 'schiaffetto' del Papa alla mano della fedele che lo ha strattonato nel giorno di San Silvestro:



In confronto a Don Vincenzo, quello che ha fatto il Papa è acqua alle rose.