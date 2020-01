I retroscena di Blogo: Grande fratello Vip 4, in arrivo la stanza anni ottanta e ritorna il tugurio

domenica 5 gennaio 2020

Indiscrezioni sulla quarta edizione del Grande fratello VIP

Mancano ormai solo pochi giorni alla partenza dell'edizione numero 4 del Grande fratello Vip, la costola "celebrity" del primo e più celebre reality show della televisione italiana. Il cast di questa edizione condotta e diretta da Alfonso Signorini è ormai trapelato, annunciato, in parte ufficializzato in ogni dove e proprio qui da queste colonne alcuni giorni fa abbiamo dato l'annuncio di un ritorno, anzi di 4, quello cioè di quattro ex concorrenti del Grande fratello.

Gli autori di questo programma prodotto da Endemol Shine Italy hanno deciso di pescare fra le due edizioni di maggior successo di questo programma. Ecco quindi arrivare nel cast della trasmissione Salvo Veneziano e Sergio Volpini che hanno fatto parte della storica prima edizione del GF e Pasquale Laricchia la terza e Patrick Pugliese che ha partecipato all'edizione numero 4 del programma.

Secondo quanto apprendiamo questi 4 concorrenti faranno parte di un girone separato rispetto a tutto il resto del cast. Dovrebbero infatti essere "relegati" in una sezione distaccata della casa di Cinecittà, dove passeranno i primi due giorni di questa nuova serie del programma, qualcuno sussurra che insieme a loro potrebbe tornare l'indimenticato tugurio. Laricchia, Pugliese, Volpini e Veneziano dovrebbero essere infatti sottoposti ad un televoto e solo due di loro resteranno in gara entrando poi nel gruppo di concorrenti del GF Vip 2020.

Nella seconda puntata settimanale del programma, quella cioè in programma venerdì 10 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5 ed in concorrenza con lo spettacolo musicale Il cantante mascherato (pure questo prodotto da Endemol Shine Italy) verrebbero comunicati i nomi dei due vincitori del ballottaggio.

Non solo il ritorno del tugurio nel GF Vip 2020 ma l'arrivo di un nuovo ambiente. Si tratterebbe di una stanza "anni ottanta" in cui i concorrenti di questa quarta edizione della versione celebrity del Grande fratello si dovrebbero tuffare proprio in quel decennio, un po' quello che è accaduto quest'autunno ai giovani protagonisti del Collegio di Rai2. Insomma il Gf Vip 4 mutuerebbe per se stesso questo ingrediente andando a pescare nel successo televisivo di questo primo scorcio di stagione 2019-2020, d'altronde Magnolia (che produce il Collegio) ed Endemol sono ormai parte della stessa famiglia: Banijay.