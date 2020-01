Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 6 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane lunedì 6 gennaio 2020

Guida tv di lunedì 6 gennaio 2020: ecco cosa vedere in tv.

Su Rai 1 appuntamento dell'Epifania con Soliti Ignoti - Il Ritorno Speciale Lotteria Italia con Amadeus. Alle 23.40 terza puntata de Il Gran Varietà - Storia dei grandi varietà televisivi, con Maurizio Costanzo. Alle 9.40 Concerto dell'Epifania, alle 10.55 Santa Messa dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Ma veniamo al prime time.



Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Nel corso della serata Amadeus ospiterà i 22 Big di Sanremo 2020, che annunceranno il titolo delle canzoni in gara al Festival.

Su Rai 2 due puntate della serie 9-1-1 con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Alle 23.00 La Domenica Sportiva. Ma veniamo al prime time.



In trappola (S01E09): un barbone che stava dormendo in un cassonetto dei rifiuti si ritrova intrappolato in un camion dell'immondizia. Come se non bastasse, una donna rimane bloccata in ascensore insieme al figlio. Un nuovo inizio (S01E10): la squadra prende una chiamata da un ospedale psichiatrico. C'è stato un decesso. Peccato che, di lì a poco, il morto si risvegli nell'obitorio, sostenendo di essere affetto da paralisi cosciente.

Su Rai 3 il film L'ultimo lupo (Cina/Fra, 2015) di Jean-Jacques Annaud con Shaofeng Feng, Shawn Dou. Alle 23.10 La Grande Storia Appuntamenti ricorda i 40 anni dall'omicidio di Piersanti Mattarella. Alle 20.20 prima puntata di GenerAzione Bellezza. Ma veniamo al prime time.



Nel 1967, Chen Zhen, giovane studente di Pechino, viene mandato a insegnare in una tribù nomade di pastori che vive nelle zone interne della Mongolia. Ritrovatosi immerso in una realtà molto diversa da quella dalla quale proviene, Chen Zhen scopre di essere lui quello che ha molto da imparare.

Su Canale 5 in prima serata Pinocchio (Ita, 2002) di e con Roberto Benigni. A mezzanotte il film The Prestige (USA, 2006) di Christopher Nolan con Scarlett Johansson, Christian Bale. Alle 18.45 prima puntata della nuova stagione di Avanti un altro!, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma veniamo alla prima serata.



Nei giorni in cui c'è nelle sale il Pinocchio di Matteo Garrone con Benigni nel ruolo di Geppetto, Canale 5 ripropone la versione firmata e interpretata da Benigni.

Su Italia 1 il film Now You See Me 2 - I maghi del crimine (USA, 2016) di Jon M. Chu con Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Michael Caine. Alle 23.50 il film In time (USA, 2011) di Andrew Niccol con Olivia Wilde, Cillian Murphy, Matt Bomer. Ma vediamo la prima serata.



Un anno dopo aver ingannato l'FBI e conquistato il pubblico con i loro show di magia in stile Robin Hood, "I Quattro Cavalieri" tentano una nuova avventura contro un magnate della tecnologia che rischia di mettere a repentaglio la loro reputazione.

Su Rete 4 il doc Mountains - La vita sopra le nuvole. Alle 23.30 primo appuntamento con Pressing Serie A. Ma veniamo al prime time.



Il doc firmato BBC continua il suo viaggio suggestivo verso due catene montuose più iconiche del pianeta: Himalaya e Ande.

Su La7 prima puntata di Eden - Un pianeta da salvare.



Licia Colò va alla scoperta delle bellezze naturali del pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo. Tra gli argomenti della prima puntata il valore della bellezza, il fenomeno dell’overtourism, il nucleare pulito, spaziando da realtà lontane fino ad arrivare alla Grotta Gigante di Trieste.

Su Tv8 il film Il pesce innamorato (Ita, 1999) di e con Leonardo Pieraccioni. Alle 23.15 il film Johnny Stecchino (Ita, 1991) di e con Roberto Benigni. Ma veniamo al prime time.



Arturo è un falegname con il pallino dei libri per bambini. Ne scrive da quasi 20 anni, ma nessuno ha mai scoperto la sua vena di scrittore. Tutto cambia quando la figlia del proprietario di una casa editrice entra in possesso di un racconto che Arturo ha scritto a soli dieci anni.

Su Nove il film Come farsi lasciare in 10 giorni (USA, 2003) di Donald Petrie con Kate Hudson, Matthew McConaughey.



Il pubblicitario Benjamin Berry cerca di ottenere un incarico prestigioso e per farlo scommette con due colleghe: dovrà conquistare in 10 giorni Andie, una giornalista alle prese con un articolo nel quale deve spiegare come farsi mollare dal fidanzato in soli 10 giorni.

Su Real Time dalle 21.10 serata Vite al limite.



Da quando si sono incontrati al centro bariatrico nel 2006, Lee e Rena hanno messo su molto peso. La coppia fa un secondo tentativo per salvare le loro vite.

Su Rai 5 prima puntata di Punto di svolta. Alle 22.15 il film Italian Movies (Ita, 2012) di Matteo Pellegrini con Michele Venitucci, Filippo Timi. Alle 23.45 la prima parte di Rolling Stone Magazine: Stories from the Edge. Ma veniamo al prime time.



Sei puntate monografiche in cui Edoardo Camurri rilegge la vita e le parole di sei grandi maestri della letteratura del Novecento come Thomas Mann, Marguerite Yourcenar, Fernando Pessoa, Louis-Ferdinand Céline, Robert Musil e Georges Simenon. La prima puntata è dedicata a Mann, con gli interventi di Luca Crescenzi e Francesco Fiorentino e le letture di Eugenio Franceschini.

Su La 5 alle 21.20 il film tv Una tata magica (USA, 2009) di Michael Scott con Doris Roberts, Johannah Newmarch. Alle 23.05 il film tv Mamma che Natale da cani! (USA, 2009) di Michael Feifer con Dean Cain, Sierra McCormick. Ma vediamo il prime time.



Il Natale è alle porte ma per Seth Webster potrebbe non essere un dolce Natale. L'ennesima governante è scappata, la casa è un campo di battaglia e l'uomo non sa davvero come restituire l'atmosfera natalizia ai suoi gemelli.