Guida Streaming 6-12 gennaio: le novità della settimana tra film, serie tv e show

Di Riccardo Cristilli domenica 5 gennaio 2020

The New Pope, Suits 9, Il Molo Rosso, Titans, ma anche Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato, tutto quello che possiamo vedere in streaming in settimana

Perdersi nel mare delle piattaforme e dei prodotti in streaming è estremamente facile, soprattutto perchè spesso sono le stesse piattaforme che ci indirizzano verso questo o quel prodotto. Talvolta non è nemmeno agevole comprendere quelle che sono le novità sia perchè non indicate o non annunciate.

In questa guida settimanale proveremo a dare un quadro di quelle che sono le nuove partenze disponibili in streaming, tra film, serie tv e show, avendo sempre presente che nuove aggiunte sono possibili in ogni momento. Per esempio su Amazon Prime Video sono stati inseriti diversi film della saga di Star Trek ed è presente in anteprima il film Rocketman sulla vita di Elton John.





Guida Streaming - Gli appuntamenti della settimana 6-12 gennaio



6 - Emergence , prima stagione - Now Tv

Il capo della polizia di un piccolo centro USA (Allison Tolman) trova una bambina sul luogo di un misterioso incidente e farà di tutto per proteggerla e scoprire cosa sia successo. Mystery - Drama

7 - Suits, nona e ultima stagione - Infinity (ep. settimanale disponibile 28 giorni)

Molo Rosso, seconda e ultima stagione - RaiPlay (ep. settimanale)

Vivere due volte , film - Netflix

Dramma spagnolo su un uomo affetto da Alzheimer che prova a ritrovare il suo amore di gioventù

Trilogia di film di Blade - Infinity

Primo Appuntamento , reality - DPlay

8 - Le Regole del delitto perfetto , sesta stagione (ripresa dopo la pausa) - Now Tv

Cheerleader, docuserie - Netlfix

Docuserie sulla vita e gli allenamenti della squadra di cheerleading del Navarro College

Grande Fratello Vip 4 - Mediaset Play

Pavarotti, docufilm - TIMVision

Film documentario sul grande tenore italiano, Luciano Pavarotti, diretto da Ron Howard

9 - Mayans MC , seconda stagione - Now Tv (ep. settimanale disponibile 28 giorni)

Cafe Society , film Infinity

Don Matteo 12 , RaiPlay

10 - Godzilla 2 - King of Monsters , film su Infinity Premiere (10-16 gennaio)

Treadstone, prima stagione - Amazon Prime Video

L'operazione Treadstone della CIA, che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani, raccontata nella saga Bourne, diventa una serie prodotta dal creatore di Heroes

Il Cantante Mascherato , prima puntata - RaiPlay

Titans, seconda stagione - Netflix

The New Pope , serie tv - Now Tv (doppio episodio settimanale)

Dopo gli eventi di The Young Pope papa Belardo è in coma e la chiesa nomina un nuovo papa.

Aj and the Queen , prima stagione - Netflix

RuPaul è una drag queen che viaggia per gli USA su un camper insieme a una ragazzina

Medical Police , prima stagione - Netflix

Assurda commedia con al centro due medici del CDC alle prese con un'epidemia

Suits, ottava stagione - Netflix

Giri/Haji - Dovere/Vergogna , prima stagione - Netflix

Un detective giapponese va a Londra in cerca del fratello killer, intanto la Yakuza a Tokyo scatena una guerra

Piccoli Detective , seconda stagione - Netflix

NCIS Los Angeles , decima stagione - RaiPlay (streaming live)

Fino all'alba , prima stagione - Netflix

Reality horror con comici francesi

Zumbo e la fabbrica dei dolci - Netflix

Talent guidato dal mago dei dolci Adriano Zumbo

11 - Leo da vinci missione Monna Lisa, film - Netlfix

Perfetti Sconosciuti, film - Amazon Prime Video



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.