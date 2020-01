Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca sabato 4 gennaio 2020

Paolo Ciavarro sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Paolo Ciavarro sarà uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Per il conduttore figlio d'arte (i suoi genitori sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro), si tratta della prima esperienza in un programma di genere reality show anche se il 28enne romano, nel 2013, ha preso parte alla seconda edizione di Pechino Express, il reality-game di Rai 2, insieme al padre, conquistando il quinto posto finale.

Anche i genitori di Paolo Ciavarro hanno avuto esperienze nei reality show: Eleonora Giorgi ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip mentre Massimo Ciavarro, oltre a Pechino Express, ha anche preso parte alla sesta edizione de L'Isola dei Famosi.

Ciavarro jr., in un certo senso, ha già varcato la porta rossa della casa della Cinecittà poiché l'anno scorso fece una sorpresa alla madre: durante una puntata serale del GF Vip 3, infatti, il GF organizzò una cena romantica ironica per Eleonora Giorgi e Stefano Sala, per cui l'attrice prese una piccola cotta, e Paolo Ciavarro partecipò alla cena come "cameriere".

Alcune dichiarazioni di Eleonora Giorgi, proferite all'interno della Casa, riguardanti il figlio fecero discutere: parlando dei due impegni televisivi del figlio Paolo, riguardanti la scorsa stagione televisiva, Forum e il daytime di Amici, la Giorgi affermò che il figlio, in quanto "pagato pochissimo", lavorava anche nella produzione di uno dei due programmi, non specificando quale. Ne seguì un comunicato ufficiale di Amici che precisò che Ciavarro non lavorava nella produzione del talent show, di conseguenza, il riferimento era a Forum.

Paolo Ciavarro lavora a Forum, programma giuridico condotto da Barbara Palombelli e in onda su Canale 5, dal 2016 come assistente.

Nelle stagioni 2017/18 e 2018/19, ha condotto il daytime di Amici, in onda su Real Time, insieme a Stefano De Martino, Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.

E' laureato in Economia e Business all'Università Luiss di Roma e ha anche giocato nelle giovanili della Roma.