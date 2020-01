Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 5 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane domenica 5 gennaio 2020

Guida tv di domenica 5 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 il film d'animazione La bella e la bestia (USA, 1991) di Gary Trousdale, Kirk Wise. Alle 23.05 lo speciale Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. Ma veniamo al prime time.



Belle è una ragazza bella e intraprendente che si ritrova imprigionata nel castello di una misteriosa Bestia. Con l'aiuto di un candeliere, una teiera, una tazzina e un orologio, Belle impara la lezione più importante della sua vita: la vera bellezza si trova dentro le persone.

Su Rai 2 il film Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali (USA, 2016) di Tim Burton con Samuel L. Jackson, Rupert Everett, Kim Dickens. Alle 23.15 La Domenica Sportiva speciale. Ma vediamo la prima serata.



Jacob Portman è un adolescente con una grande immaginazione, ben nutrita dalle storie del nonno, ebreo sopravvissuto allo sterminio. Quando Jacob va in una piccola isola del Galles seguendo gli indizi di un mistero che si estende attraverso il tempo trova "La Casa per bambini speciali" di Miss Peregrine, dove conosce gli abitanti della casa, i loro poteri speciali e i loro nemici.

Su Rai 3 la miniserie I Miserabili (GB, 2018) di Tom Shankland con Dominic West, Lily Collins, Olivia Colman. Alle 23.40 Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ma veniamo al prime time.



Terza parte della miniserie BBC: il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean. Intanto Cosette, innamorata del suo Marius, non vede l'ora di ricongiungersi a lui.

Su Canale 5 il film La banda dei Babbi Natale (Ita, 2010) di Paolo Genovese con Aldo, Giovanni e Giacomo. Alle 23.50 il film The incredible Burt Wonderstone (USA, 2013) di Don Scardino con Steve Carell, Steve Buscemi, Jim Carrey. Ma veniamo al prime time.



Vigilia di Natale in questura: è quel che capita a tre Babbi Natale sospettati d'essere i membri di una famosa banda di ladri.

Su Italia 1 il film Now you see me - Il mago del crimine (USA, 2013) di Louis Leterrier con Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Woody Harrelson. Alle 23.35 il film The Time Machine (USA, 2000) di Simon Wells con Josh Stamberg, Phyllida Law. Ma veniamo al prime time.



Il mago Atlas è il carismatico leader di un super-gruppo di illusionisti, I Quattro Cavalieri, che si esibiscono davanti al pubblico con performance dove rapinano banche e grosse aziende. L'agente dell'FBI Dylan Hobbs è determinato a fermare i maghi prima che tentino l'ultimo colpo.

Su Rete 4 teatro con I Legnanesi - Sem nasù par patì... e patèm.



Una nuova avventura per la famiglia Colombo. Siamo a Natale e per i "pover Crist" rinasce insieme al bambin Gesù la speranza di una vita più agiata: il Giovanni arriva a casa con la gratifica natalizia...la tredicesima. In casa Colombo arrivano quindi benessere e serenità. Purtroppo però i soldi finiscono subito e con loro la serenità. Ai "pover crist" non resta che sognare.

Su La7 la miniserie Tut - Il destino di un faraone (USA/Can, 2015) di David Von Ancken, con Ben Kingsley. Alle 23.45 il film Brutti, sporchi e cattivi (Ita, 1976) di Ettore Scola con Nino Manfredi. Ma veniamo al prime time.



La serie racconta la storia dell'ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l'Egitto alla gloria.

Su Tv8 il film Un amore a distanza (USA, 2018) di Gary Harvey con Aliyah O'Brien, Catherine Bell. Alle 23.15 MasterChef Italia 8 in replica. Ma veniamo al prime time.



Quando la giovane Betsy McKendrick inizia una relazione a distanza con un soldato in missione, la madre fa di tutto per cercare di proteggere la figlia da quello che è certa essere una relazione destinata al dolore. Ma, complice lo spirito del Natale, Jane capirà che, a volte, l'amore vince su tutto.

Su Nove in prima serata il game show Deal with it - Stai al gioco.





Gabriele Corsi in prima serata con cinque puntate inedite. Ad affiancarlo in prima serata ci saranno Gabriele Bonci, Francesco Facchinetti, Sergio Friscia, Giorgio Mastrota, Lucia Ocone, Marisa Passera, Scintilla, il Trio Medusa, i The Show e Debora Villa.



Su Real Time in prima serata due puntate in replica de Il Castello delle Cerimonie. Alle 22.10 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, di cui vediamo la sinossi.



Gli americani si preparano a incontrare le loro anime gemelle straniere. Il fidanzato tunisino di Rebecca ha un segreto e Darcey vuole darsi un'altra possibilità.

Su Rai 5 alle 21.15 quarta puntata di Pacific with Sam Neill. Dalle 22.05 una puntata di Ritorno alla natura. Alle 22.35 il doc Il sale della Terra (USA, 2014) di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Ma veniamo al prime time.



L'attore Sam Neill continua il suo viaggio sulle rotte del Capitano Cook attraverso il Pacifico. Questa volta si imbarca sulla Resolution, per visitare Nuova Zelanda, Tonga, Vanuatu e l'isola Norfolk prima di completare una delle ambizioni incompiute di Cook toccando l'Antartide.

Su La 5 alle 21.20 il film tv Natale a Bramble House (USA, 2017) di Steven R. Monroe con David Haydn-Jones, Teryl Rothery. Alle 22.50 il film Quando meno te lo aspetti (USA, 2004) di Garry Marshall conJoan Cusack, Helen Mirren, Kate Hudson. Ma vediamo il prime time.



Finn scopre che il padre appena scomparso ha lasciato 100.000 dollari all'infermiera. Insospettito si reca in incognito a Bramble House per indagare su di lei.