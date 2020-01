Come vedere i Golden Globe 2020?

Di Paolo Sutera domenica 5 gennaio 2020

Ecco come vedere i Golden Globe 2020, la cerimonia condotta da Ricky Gervais che premierà i migliori film e serie tv secondo l'Hollywood Foreign Press Association

Tutto è pronto, in quel del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, per la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020, che segnano il ritorno alla conduzione di Ricky Gervais per la quinta volta, con buona pace di chi, in passato, non ha gradito alcune sue battute (e siamo certi che anche questa volta non le manderà a dire).

Come sarà possibile vedere i Golden Globe 2020? La cerimonia, come già negli anni passati, è in esclusiva su Sky, che la manderà in onda in uno speciale notturno chiamato "La lunga notte dei Golden Globe", in onda nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, dalle 00:55 alle 05:30. La cerimonia, poi, sarà replicata lunedì alle 12:45 su Sky Atlantic.

Due i canali su cui sarà trasmessa la serata: Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24, quest'ultimo solo ai canali 100 e 500 (la programmazione sul canale 50 del digitale terrestre resterà regolare). In streaming, invece, sarà possibile seguire la premiazione su Sky Go.

In diretta dagli studi di Sky TG24, quindi, ci saranno volti già noti ai telespettatori della rete all-news e di Sky Atlantic, ovvero le giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio. Insieme a loro, il vicedirettore di Vanity Fair Malcom Pagani ed i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone. Previsti, durante lo speciale, collegamenti dal red carpet, contributi video ed approfondimenti allo SkyWall.

Sul fronte del toto-vincitori dei riconoscimenti giunti alla 77esima edizione ed assegnati dalla stampa straniera dell'Hollywood Foreign Press Association, ad avere la maggiore probabilità di vittoria sono Netflix e la Hbo, la prima con 17 nomination, la seconda con 15. Tra le serie tv più nominate, The Crown e Chernobyl con quattro candidature, Big Little Lies e Succession con tre, Killing Eve e The Marveous Mrs. Maisel con due. C'è attesa anche per sapere se The Morning Show riuscirà, a poche settimane dalla sua distribuzione, a spuntarla come Migliore Drama o se permetterà alle sue protagoniste, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, di portarsi a casa la statuetta come Migliore Attrice.

Numerosi i presentatori della serata, che introdurranno le varie categorie: Margot Robbie, Charlize Theron, Kate McKinnon, Harvey Keitel, Salma Hayek, former Globes host Amy Poehler, Rami Malek, Scarlett Johansson, Dakota Fanning, and Chris Evans. Tiffany Haddish, Will Ferrell, Octavia Spencer, Sofia Vergara, Kerry Washington, Ted Danson, Daniel Craig, Glenn Close, Pierce Brosnan, Tim Allen, Ana De Armas, Nick Jonas, Lauren Graham, Ansel Elgort, Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Rachel Weisz, Naomi Watts, Jason Bateman, Jennifer Aniston, Paul Rudd, Christian Bale, Matt Bomer, Glenn Close, Helen Mirren, Brad Pitt, Da'Vine Joy Randolph, Wesley Snipes, Gwyneth Paltrow, Elton John, Kit Harington, Bernie Taupin, Jason Momoa, Zoe Kravitz, Cate Blanchett e Reese Witherspoon.

Durante la serata, infine, Tom Hanks riceverà il Cecil B. DeMille Award, conferito ogni anno alla carriera di un artista, mentre Ellen DeGeneres sarà la seconda artista a ricevere il Carol Burnett Award, assegnato dall'anno scorso a personalità televisive di spicco.