Guess my age 2020: su Tv8 le nuove puntate con Pamela Prati, Giulia De Lellis, Taylor Mega

Di Sebastiano Cascone sabato 4 gennaio 2020

Guess My age 2020: le nuove puntate con concorrenti vip dal 6 gennaio su Tv8

A partire da oggi, lunedì 6 gennaio 2020, torna il game show Guess My Age – Indovina l’età, condotto come sempre da Enrico Papi, con nuove puntate che avranno come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo. In onda dal lunedì al venerdì in access prime time su TV8, il programma, prodotto da Banijay Italia, ha un'unica regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. Nei primi episodi della nuova edizione, i giocatori potranno contare sull'aiuto di personaggi vip, che si cimenteranno nell'arduo compito di indovinare l’età degli sconosciuti che, man mano, attraverseranno il noto tunnel luminoso.

Il concorrente, insieme al partner famoso, dovrà difendere il montepremi iniziale di 100mila euro, cercando di indovinare l’anno di nascita di 7 persone ignote. Tra le guest star: Orietta Berti, Selvaggia Lucarelli, Taylor Mega, Giucas Casella, Cicciolina, il Divino Otelma, Martina Stella, Alex Belli, Francesca De Andrè, Pippo Franco, Giulia De Lellis, Pamela Prati, Aida Yespica, Barbara Bouchet, Enrico Beruschi e Fabio Caressa.

La formula del gioco rimane invariata. Nelle prime 6 manches, i concorrenti hanno a disposizione altrettanti indizi utili ad indovinare l’età dei personaggi sconosciuti davanti a loro: una Canzone, in cui viene fatto sentire un brano musicale pubblicato nello stesso anno di nascita dello sconosciuto; il Vip, una foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo, un racconto di un aneddoto della sua vita; la Cronaca, un fatto accaduto nello stesso anno di nascita dello sconosciuto; lo Spettacolo, in cui viene raccontato un evento del mondo dell’intrattenimento risalente alla stessa data; e lo Zoom, l’incontro ravvicinato con lo sconosciuto. Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età del personaggio sconosciuto dimezza di volta in volta il montepremi.

Al termine dei primi sei step, il concorrente si gioca il tutto per tutto nella sfida finale: per indovinare l’età del settimo sconosciuto, potrà contare su 4 indizi e tentativi, ma ad ogni errore il montepremi custodito sino a quel momento si dimezzerà inevitabilmente.