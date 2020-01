Grande Fratello Vip 2020, Andrea Montovoli concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca sabato 4 gennaio 2020

Andrea Montovoli sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Andrea Montovoli sarà uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Per l'attore e dj bolognese, si tratta della seconda esperienza in un programma di genere reality show. Andrea Montovoli, infatti, ha partecipato alla decima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda nel 2015 su Canale 5, venendo eliminato nel corso della settima puntata, dopo una permanenza di 43 giorni sull'Isola.

L'attore 34enne ha all'attivo anche una partecipazione alla settima edizione di Pechino Express, andata in onda nel 2018 su Rai 2, intitolata Pechino Express - Avventura in Africa, alla quale ha partecipato in coppia con Francisco Porcella (formando la coppia de I Surfisti), conquistando il quarto posto finale.

Nel 2009, Montovoli partecipò anche alla quinta edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Milly Carlucci in onda su Rai 1, in coppia con la ballerina Ola Karieva, giungendo al secondo posto e perdendo la finalissima contro Emanuele Filiberto di Savoia.

Per quanto riguarda altri programmi televisivi ai quali Montovoli ha preso parte, ricordiamo Bella più di prima, docu-reality in onda su La5, nel quale ha ricoperto il ruolo di personal trainer.

Andrea Montovoli ha dato il via alla propria carriera di attore nel 2003, recitando in film come Il papà di Giovanna di Pupi Avati, Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, Albakiara, Una canzone per te, Balla con noi, Poker Generation, Infernet, e in fiction e serie televisive come R.I.S. - Delitti Imperfetti, Quo vadis baby?, L'ispettore Coliandro, Notte prima degli esami '82, Provaci ancora prof! e altre ancora.