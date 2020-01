Hunters, data e trailer ufficiale della serie tv Amazon che va a caccia di nazisti

Di Riccardo Cristilli sabato 4 gennaio 2020

Josh Radnor, Jesrrika Hinton, Logan Lerman affiancano Al Pacino in una delle serie tv più attese del 2020

Un trailer scoppiettante, dinamico, ritmato dalla musica e dalle parole di Psycho Killer, ci porta direttamente nel mondo di Hunters, nuova serie tv di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele con Al Pacino alla guida di un ricco cast.

Nemmeno pochi giorni fa l'avevamo inserita tra le serie tv più attese del 2020, senza ancora sapere troppi dettagli sulla trama, senza aver visto questo trailer e senza una data ufficiale. Oggi con tutti questi particolari in più, con ancora più forza la inseriamo tra i prodotti di punta di questo 2020 appena iniziato.

Hunters ci aspetta il 21 febbraio in streaming su Amazon Prime Video, come recita il trailer che trovate in apertura e il poster volutamente classico, dal gusto retrò che potete vedere qui di seguito.

Il 21 febbraio in tutti paesi in cui Amazon Prime Video è presente, conosceremo questa storia prodotta da Jordan Peele, premio Oscar, regista di Get Out - Scappa, narratore della nuova versione dell'antologia The Twilight Zone (ancora inedita in Italia), con David Weil autore della sceneggiatura e Sonar Entertainment ad affiancare gli Amazon Prime Studios.



La trama di Hunters

inizialmente conosciuta come The Hunt, è una serie tv ispirata a eventi reali senza però fare riferimento a eventi specifici, è il racconto di un'idea, di un movimento più che una descrizione di una realtà. Finita la seconda guerra mondiale, ufficiali e gerarchi nazisti in fuga dalla Germania sconfitta, hanno trovato riparo in diverse parti del mondo e soprattutto negli Stati Uniti e in America Latina.

Hunters è così ambientata a New York nel 1977 e racconta la storia di un gruppo di cacciatori di nazisti, il cui unico obiettivo è eliminare questi ex ufficiali che sognano di creare il quarto Reich negli Stati Uniti.

Il trailer si apre con alcune scene del funerale della nonna di Jonah (Logan Lerman), una donna brutalmente uccisa in casa. Qui Jonah viene avvicinato da un uomo, Meyer Offerman interpretato da Al Pacino, scampato a un campo di concentramento nazista, che racconta al ragazzo chi era veramente la nonna. Meyer introduce così Jonah al mondo degli Hunters, i cacciatori di nazisti, che ci vengono presentati nel trailer secondo le loro caratteristiche.





Hunters, cast e personaggi

Al Pacino è Meyer Offerman, mente e anima del gruppo di cacciatori che insegna al giovane Jonah (Lerman) come diventare un "cacciatore" di nazisti, mostrandogli i volti del male che si trovano a New York. Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane e Saul Rubinek compongono il gruppo di cacciatori tra spie, maestri dell'inganno, delle serrature sempre pronti all'azione.

Nel cast troviamo poi Jerrika Hinton (nei panni di un'agente FBI che indaga su quanto sta succedendo), Dylan Baker e Lena Olin.