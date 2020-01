Damiano Carrara e Katia Follesa a TvBlog: "In Cake Star 3 raccontiamo la pasticceria con il sorriso" (Video intervista)

Di Alberto Muraro lunedì 13 gennaio 2020

Cake Star 3 parte su Real Time dal 24 gennaio: TvBlog intervista i due protagonisti e colonne del programma Katia Follesa e chef Damiano Carrara.

Real Time tornerà ad ospitare a partire dal prossimo 24 gennaio Cake Star, la trasmissione prodotta da Banjay Italia dedicata all'affascinante mondo della pasticceria con protagonisti due giudici d'eccezione come Katia Follesa e chef Damiano Carrara.

Squadra che vince non si cambia, dunque, con il consueto approccio duale al mondo dei dolci. Da un lato quello puntuale ed estremamente tecnico di Carrara. Dall'altro quello più spontaneo ma non meno attento della consumatrice Katia Follesa.

Cake Star 3, come i due conduttori ci hanno raccontato, parlerà insomma nuovamente agli appassionati di pasticceria con un pizzico di ironia e con tanta leggerezza. Tra le destinazioni di questa stagione ci saranno Palermo, Livorno, Milano, Rimini e Riccione, le Dolomiti del Sudtirolo e il Lago di Garda. Le puntate, a proposito, sono state tutte girate in location estremamente suggestive e prestigiose dal punto di vista del patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Su questa terza edizione, Damiano Carrara racconta:



Non mancheranno tanti dolci, ovviamente. Non mancheranno nemmeno delle belle sfide. Dopo tre stagioni stiamo arrivando davvero ad un livello altissimo. In questa stagione più che mai siamo riusciti a trovare delle belle, bellissime pasticcerie.

A riguardo, Katia Follesa ha specificato:



Complice il fatto che siamo alla terza stagione, le pasticcerie che decidono di partecipare alla gara sono preparate o comunque nel corso dell'anno lavorano per essere protagonisti della puntata. Noi di nostro ci mettiamo l'anima e il divertimento. Un divertimento che è molto genuino e poco scritto. C'è un concept, certo, ma noi ormai andiamo anche a braccio.

Come si può raccontare oggi il mondo della cucina e della pasticceria in modo diverso rispetto al solito, considerata l'enorme quantità di format dedicati? Ecco come ha risposto Chef Carrara:



Sicuramente con il sorriso, mi piace questo programma perché facciamo vedere tutto in modo garbato. La sfida che mostriamo no non vuole essere cattiva. Secondo me, rispetto ad altri programmi, Cake Star è più divertente.

Cake Star 3, vi ricordiamo, andrà in onda in anteprima per una settimana su Dplay Plus. La prima puntata sarà dunque disponibile online a pagamento già dal 17 gennaio. In apertura all'articolo trovate la nostra video intervista a Damiano Carrara e Katia Follesa.