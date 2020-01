Cristiano Tomei e Gennaro Esposito a TvBlog: "Cuochi d'Italia 3 racconta un paese che ha saputo accogliere" (Video intervista)

Di Alberto Muraro sabato 4 gennaio 2020

Cuochi d'Italia riparte in versione internazionale. TvBlog intervista i due chef giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito in occasione del lancio del Campionato del Mondo.

Partirà il prossimo 6 gennaio su TV8 la terza edizione di Cuochi d'Italia, la produzione Banijay Italia che ci porterà, anche stavolta, a conoscere i migliori chef in circolazione nel nostro paese.

Per la sua terza edizione, tuttavia, il format si aggiorna e si allarga con un visione internazionale. Protagonisti assoluti di questa terza edizione di Cuochi d'Italia (il Campionato del Mondo) saranno infatti20 cuochi professionisti internazionali che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti che propongono i patti originari della loro cultura gastronomica.

Attraverso la preparazione dei piatti tipici delle loro terre, gli sfidanti racconteranno i segreti della loro cucina, storia e cultura di provenienza.

Cristiano Tomei e Gennaro Esposito torneranno per la terza edizione al timone della trasmissione in veste di giudici, mentre a rappresentare l'elemento di novità sarà la presenza di Chef Bruno Barbieri in veste di conduttore.

Ai microfoni di TvBlog, Gennaro Esposito ha così commentato: il format:



Secondo me è venuto fuori un contenitore interessante di storie di vita, racconta di un paese che è stato capace di accogliere. Ci sono persone arrivate qui portando con sé meravigliose storie di vita e di cucina. Grazie ai loro racconti noi viaggiamo per il mondo.

Cristiano Tomei, a proposito, aggiunge:



Questa edizione che è rivolta ai cuochi che vengono da tutto il mondo ma che lavorano in Italia è una prova di quello che abbiamo sempre detto, la cucina italina è grande perché è sempre stata contaminata dal bacino del Mediterraneo. Abbiamo la possibilità di provare che la cucina unisce tutti, butta giù qualsiasi tipo di barriera ed è molto divertente provarlo a livello di palato, anche noi abbiamo scoperto tante cose che non sapevamo. Anche con le regioni è successo, abbiamo scoperto cose che non conoscevamo. Con Bruno ci siamo divertiti tantissimo, è una persona molto preparata sia dal punto di vista culinario sia da quello televisivo.

In apertura all'articolo trovate la nostra intervista a Cristiano Tomei a Gennaro Esposito.