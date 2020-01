Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca venerdì 3 gennaio 2020

Fabio Testi sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Fabio Testi sarà uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Il nome del popolare attore era già stato anticipato da noi di TvBlog in uno dei nostri retroscena.

Per Fabio Testi, si tratterà della seconda esperienza in un programma televisivo di genere reality show. L'attore di Peschiera del Garda, infatti, partecipò alla prima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda su Rai 2 nel 2003, terminando la propria esperienza sull'Isola dopo 22 giorni.

Indirettamente, e quindi non da concorrente, Fabio Testi fu uno dei protagonisti anche della terza edizione de La Talpa, reality-game condotto, all'epoca, da Paola Perego e andato in onda su Italia 1. Durante la terza edizione de La Talpa, infatti, si consumò la rottura tra Fabio Testi e l'allora fidanzata Emanuela Tittocchia che ebbero anche un confronto davanti alle telecamere, durante una puntata di Questa Domenica, programma di Canale 5 sempre condotto dalla Perego nella stagione televisiva 2008-09.

Con i suoi 78 anni, Testi, salvo ulteriori annunci ufficiali, diventerà il concorrente più anziano a partecipare al Grande Fratello Vip: fino ad oggi, il "record" era detenuto da Cristiano Malgioglio e dai suoi 72 anni all'epoca della seconda edizione del reality show.

La carriera di Fabio Testi è iniziata nel 1968 con una parte nel film di Sergio Leone, C'era una volta il West.

Tra i film del grande schermo più famosi ai quali ha lavorato troviamo soprattutto Il giardino dei Finzi Contini, premiato con l'Oscar al miglior film straniero nel 1972.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, tra i prodotti televisivi ai quali Fabio Testi ha preso parte, partendo dai più recenti, troviamo Al di là del lago, La donna che ritorna, Colpo di fulmine, Il falco e la colomba, Sottocasa, Don Matteo, La dottoressa Giò, Il ritorno di Sandokan, Manuela, Micaela e tanti altri.

Fabio Testi ha avuto anche un'esperienza discografica nel 1984 e un'esperienza politica nel 2007.