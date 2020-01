Sonia Mosca vince la seconda edizione di All together now

Di Marco Salaris venerdì 3 gennaio 2020

Con 96 punti a 71 la 27enne di Castellammare di Stabia trionfa contro Enrico Bernardo. In passato ha già partecipato ad altri talent.

La seconda edizione di All together now ha la sua trionfatrice: Sonia Mosca, classe 1992 da Castellamare di Stabia (Napoli). Con 96 punti a 71 dati dal muro dei 100 giurati è riuscita a battere alla finalissima il suo avversario Enrico Bernardo e portarsi a casa il montepremi di 50mila euro. Conosciamola meglio.

Sonia già dall'età di 16 anni prova ad entrare nel mondo della musica attraverso i talent partecipando prima ai provini di X Factor nel 2008 senza però arrivare alle fase finali. Solo nel 2009 grazie a Ti lascio una canzone, Antonella Clerici riesce a far conoscere le sue doti canore al grande pubblico.

Nella sua gavetta ha pubblicato diversi brani tra cui Oltre il tempo nel 2014. Partecipando a All Together now, Sonia nella prima puntata ha lasciato i giurati a bocca aperta davanti alla potenza di una voce che è esplosa sulle note di I love the Lord, he heard my cry di Whitney Houston passando immediatamente in finale con 100 voti raggiunt.

Durante la finalissima ha passato il primo turno di sfide dirette con 100 voti contro Matteo Mastracco, il secondo con 96 a discapito di Rosetta Falzone e nel terzo step ha avuto la possibilità di duettare con Gigi d'Alessio passando così alla finalissima e divenendo la trionfatrice dello show di Canale 5.