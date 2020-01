Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 4 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane sabato 4 gennaio 2020

Guida tv di sabato 4 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 prima puntata del nuovo ciclo di Meraviglie. Alle 23.50 Io e te di notte. Ma veniamo al prime time.



Al via la terza stagione di Meraviglie, il programma di Alberto Angela sulle bellezze naturali e artistiche patrimonio dell'Umanità. In tutto quattro puntate per un inizio anno all'insegna della divulgazione.

Su Rai 2 dalle 21.05 due puntate di FBI. Alle 22.35 una puntata di Instinct (S02E09). Ma vediamo la prima serata.



Un caso personale (S02E01) L'esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo essendo cresciuto in quel quartiere. A casa con Stacy (S02E02) La squadra FBI è alle prese con il rapimento di un bambino figlio di una blogger i cui follower diventano tutti possibili sospettati. Nel frattempo, Kristen cerca di abituarsi al suo nuovo partner Stuart Scola.

Su Rai 3 dalle 20.30 il film Tutto tutto niente niente (Ita, 2012) di e con Antonio Albanese. Alle 22.05 il doc Io scrivo di e con Matilde D'Errico. Ma veniamo al prime time.



Le storie incrociate di Cetto Laqualunque, Rodolfo Villaretto e Frengo Stoppato accomunate dallo squallido sostrato della politica populista.

Su Canale 5 seconda parte di 55 Passi nel Sole, in replica.



Si festeggiano i 55 anni di carriera di Al Bano che ripercorre la sua storia professionale, partita nel 1964, affiancato da Romina Power e dalla loro figlia Cristel. Tra gli ospiti Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Iva Zanicchi, Pippo Baudo, Lino Banfi, Beppe Fiorello e Michele Placido.

Su Italia 1 trilogia completa di Ritorno al Futuro: si parte col primo capitolo della saga alle 19.25 (USA, 1985) di Robert Zemekis, con Michael J. Fox, Lea Thompson, Christopher Lloyd. Alle 21.45 Ritorno al futuro II (USA, 1989) di Robert Zemekis, con Michael J. Fox, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd. Alle 23.50 Ritorno al futuro III (USA, 1990) di Robert Zemekis, con Michael J. Fox, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd. Ma veniamo al primo film.



Anno 1985. Il diciassettenne Marty McFly vive con la famiglia a Hill Valley. Il padre George è uno sfigato, continuamente preso di mira del suo capoufficio Biff Tannen, la madre Lorraine è una donna rassegnata a una vita mediocre. Ci sono poi Dave e Linda, rispettivamente fratello e sorella maggiore di Marty. Il ragazzo è da tempo amico di uno squinternato scienziato, Emmett 'Doc' Brown che lo fa assistere al primo viaggio nel tempo con una DeLorean. Quando sul luogo irrompono dei terroristi libici la situazione prende una svolta inaspettata...

Su Rete 4 Quarto Grado presenta in prima tv il film The Landlord (USA, 2017) di Daniel Ringey con Ted McGinley, Molly McCook. Alle 23.25 il film Un giorno come tanti (USA, 2013) di Jason Reitman con Kate Winslet, Josh Brolin, James Van Der Beek. Ma veniamo al prime time.



Alyssa si trasferisce in un lussuoso complesso di appartamenti. La ragazza, già alle prese con uno stalker, non sa di essere spiata dal suo padrone di casa, Robert. L'uomo continua riempirla di attenzioni ripetendole quanto lei assomigli a sua figlia. Vivere in quell'appartamento diventa ogni giorno più inquietante.

Su La7 dalle 21.15 il film Assassinio sul palcoscenico (USA, 1964) di George Pollock con Margaret Rutherford. Dalle 23.00 il film Assassinio al galoppatoio (USA, 1963) di George Pollock con Margaret Rutherford. Ma veniamo al prime time.



Un misterioso assassino uccide i componenti di una compagnia teatrale. Miss Marple indaga e per vederci chiaro si fa scritturare.

Su Tv8 serata Harry e Meghan. Alle 21.30 il doc Harry e Meghan - La nuova famiglia. Alle 23.15 Harry e Meghan: il viaggio in Africa. Ma veniamo al prime time.



Il racconto dei primi passi di Harry e Megan con coppia reale, tra amore e obblighi.

Su Nove il film Uno sguardo dal cielo (USA, 1996) di Penny Marshall con Denzel Washington, Courtney B. Vance, Withney Huston.



Il pastore protestante Henry Biggs è in difficoltà: la sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Julia è in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley un angelo inviato dall'alto per rimettere le cose a posto.

Su Real Time una serata di Vite al limite.



Erica, 44 anni, si affida al cibo quando affronta le avversità e dopo che un'operazione per perdere peso non ha avuto successo. Riuscirà ad avere il supporto di cui ha bisogno per cambiare le sue abitudini?

Su Rai 5 in prima serata Cirque du Soleil - Dralion. Alle 22.45 Apprendisti Stregoni - Gabriele Lavia. Ma veniamo al prime time.



Oriente ed Occidente si incontrano in questo show, la cui première risale al 1999, e dove la tradizione circense cinese si coniuga a quella del circo contemporaneo di matrice occidentale.

Su La 5 alle 21.20 il film Quattro fantasmi per un sogno (USA, 1993) di Ron Underwood con Elisabeth Shue, Alfre Woodard, Robert Downey Jr.. Alle 23.10 il film Mi sono perso il Natale (USA, 2006) di Paul Feig con Paget Brewster, Rob Riggle. Ma vediamo il prime time.



Harrison, Penny, Julia, e Milo non hanno mai concluso nulla di buono nella loro vita. Sfortunatamente l'autobus sul quale si trovano si schianta, causando la loro morte. Nello stesso momento, Thomas sta nascendo e le loro quattro anime vengono messe in contatto con lui.