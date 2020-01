Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 3 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane venerdì 3 gennaio 2020

Guida tv di venerdì 3 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 terza puntata de La Porta dei Sogni, con Mara Venier. In seconda serata Tv7. Ma veniamo al prime time.



Al centro del terzo e ultimo appuntamento del format di Banijay Italia, l'abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri di distanza da oltre dieci anni, il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d'Italia, una proposta di matrimonio inaspettata.

Su Rai 2 il film Notte al museo 3 - Il segreto del Faraone (USA, 2014) di Shawn Levy con Owen Wilson, Robin Williams, Ben Stiller. Dalle 23.10 in replica la serie Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata.



Stavolta Larry Daley, sorvegliante notturno al Museo di Storia Naturale, si ritrova a dover risolvere un grosso guaio scatenato dalla Tavola del faraone Ahkmenrah, capace di far tornare in vita tutti i reperti del museo. L'unico modo per risolvere la situazione è raggiungere il faraone Merenkahre, padre di Ahkmenrah, l'unico che conosce i segreti della Tavola.

Su Rai 3 il film Tutto quello che vuoi (Ita, 2017) di Francesco Bruni con Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro. Alle 23.20 La mia passione - Roby Facchinetti. Ma veniamo al prime time.



Alessandro ha ventuno anni, è piuttosto ignorante e turbolento. La sua vita cambia il giorno in cui accetta, malvolentieri, un lavoro come accompagnatore di Giorgio, ottantacinquenne molto elegante e poeta ormai dimenticato. Giorno dopo giorno Alessandro ascolta i versi dell'anziano poeta e via via emergono nella mente del giovane frammenti del suo passato remoto.

Su Canale 5 il film Una tata magica (USA, 2009) di Michael Scott con Doris Roberts, Johannah Newmarch. Alle 23.15 il doc Pavarotti - Una voce per sempre. Ma veniamo al prime time.



Il Natale è alle porte ma per Seth Webster potrebbe non essere un dolce Natale. L'ennesima governante, ultima di una nutrita schiera, se l'è data a gambe levate, la casa è un campo di battaglia e l'uomo non sa davvero come restituire un'armoniosa atmosfera familiare ai suoi due scatenati gemelli. Magicamente, quasi in risposta alle sue preghiere, si presenta alla porta la misteriosa signora Merkle, una tata che si rivelerà molto speciale.

Su Italia 1 il film Indiana Jones e il tempio maledetto (USA, 1984) di Steven Spielberg con Harrison Ford. Alle 23.55 il film Indiana Jones e l'ultima crociata (USA, 1989) di Steven Spielberg con Harrison Ford. Il primo capitolo della saga va in onda alle 19.25 con I Predatori dell'Arca Perduta (USA, 1981) di Steven Spielberg con Harrison Ford. Ma veniamo al prime time.



Shanghai, 1935: Indiana si trova nell'esclusivo Club Obi Wan per incontrare il boss Lao Che, sulle tracce dei resti di Nurhachi, antico imperatore della dinastia Ming. L'incontro non va nel migliore dei modi, l'affare salta e Jones, insieme alla cantante Willie Scott e al fido Shorty riesce a scappare.

Su Rete 4 nuova puntata di #CR4 La repubblica delle donne. Ma veniamo al prime time.







Nuovo appuntamento con il talk di Piero Chiambretti.



Su La7 serata Robin Williams con in prima serata L'attimo fuggente (USA, 1989) di Peter Weir con Robin Williams, Robert Sean Leonard. Alle 23.45 il film Risvegli (USA, 1990) di Penny Marshall con Robert De Niro, Peter Stormare, Robin Williams. Ma veniamo al prime time.



1959, Vermont: sette ragazzi frequentano la Welton Academy. Alla prima lezione di letteratura inglese conoscono il professor John Keating: anticonformista, appassionato, Keating lancia ai ragazzi un'ancora di salvezza, aprendo le porte a una nuova filosofia di vita, il Carpe diem.

Su Tv8 una puntata di MasterChef Italia 8 in replica.





Mentre su Sky va in onda la nuova stagione, Tv8 riserva ai telespettatori in chiaro quella vecchia. Tra i fornelli delle cucine di MasterChef Italia sono rimasti in sette: Alessandro, Gilberto, Giuseppe, Gloria, Guido, Loretta, Valeria. Ospite dell'invention test lo chef Marco Pierre White.



Su Nove appuntamento con I migliori Fratelli di Crozza. Alle 22.45 La Confessione. Ma veniamo al prime time.





Il meglio della satira della sesta stagione dell'one man show di Maurizio Crozza.



Su Real Time prima puntata di Bake Off Italia - All stars Battle. Alle 22.40 una puntata in replica de Il Castello delle Cerimonie. Ma veniamo al prime time.



I migliori pasticceri amatoriali delle scorse stagioni passate si sfidano per eleggere il Migliore dei Migliori. Conduce Flavio Montrucchio.

Su Rai 5 nuova puntata di Art Night. Alle 22.15 il doc Civilizations, l'arte nel tempo. Alle 23.15 Save the date. Alle 23.45 il doc The Story of Quadrophenia. Ma veniamo al prime time.



Il documentario ci accompagna alla scoperta di una creazione misteriosa, una scultura incompiuta di Auguste Rodin, sul quale lo scultore lavorò per più di trent'anni fino alla morte.

Su La 5 alle 21.20 il film Storia d'inverno (USA, 2014) di Akiva Goldsman con William Hurt, Colin Farrell, Jennifer Connelly, Russell Crowe, Matt Bomer. Alle 23.35 Aiuto! Arrivano gli ospiti..., in prima tv. Ma vediamo il prime time.



Tutto ha inizio nel 1916, a New York. Peter Lake è un ladroin fuga dal suo ex mentore, Pearly, e si accinge a mettere a segno quello che sarà il suo ultimo colpo. Entra in un'elegante abitazione in Central Park per derubarla e incontra Beverly. E' subito amore.