Pressing Serie A sarà il "Tiki Taka" di Rete 4: da lunedì 6 gennaio (e poi ogni domenica), in seconda serata

Di Fabio Morasca giovedì 2 gennaio 2020

Il nuovo programma di approfondimento calcistico targato Mediaset.

A dicembre, si era parlato di un passaggio di Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco a Rete 4, l'ennesimo cambio di rete per il programma condotto da Pierluigi Pardo. Per quanto riguarda la stagione televisiva in corso, infatti, il programma di approfondimento calcistico ha iniziato la propria corsa su Italia 1, ad inizio campionato, per poi essere collocato su Canale 5 a partire dal 27 ottobre scorso.

Tiki Taka, però, come annunciato direttamente da Pardo durante l'ultima puntata del 2019, tornerà in onda su Italia 1, precisamente a partire dal prossimo 12 gennaio, in seconda serata.

Rete 4, comunque, in un certo senso, avrà il suo "Tiki Taka".

Mediaset, infatti, ha deciso di raddoppiare l'offerta per quanto riguarda l'approfondimento calcistico sulla Serie A con il nuovo programma Pressing Serie A, che sarà condotto da Giorgia Rossi, con la partecipazione di Walter Zenga in qualità di ospite fisso in studio, e che andrà in onda su Rete 4 a partire da lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 23:25. Dalla settimana successiva, Pressing Serie A andrà in onda ogni domenica.

Il nuovo programma di approfondimento calcistico sarà a cura di SportMediaset, la testata giornalistica coordinata da Alberto Brandi.

Oltre a Tiki Taka, quindi, di cui è noto lo stile di approfondimento più scanzonato e leggero, ci sarà anche Pressing Serie A a cui, invece, sarà affidato l'approfondimento più "istituzionale". Il nuovo programma di Rete 4, infatti, riserverà ai telespettatori una sintesi accurata della giornata di Serie A, offrendo i gol e gli highlights dei vari match, la moviola, collegamenti con i campi, commenti dei protagonisti e dibattiti sui temi più caldi. L'ospite della prima puntata sarà Ciro Ferrara.

Ricordiamo che l'altro programma a marchio Pressing, in onda sulle reti Mediaset, è Pressing Champions League, dedicato, ovviamente, alla massima manifestazione continentale calcistica per club tornata a Mediaset. L'anno scorso, come ricordiamo, si tentò un "reboot" del famoso Pressing di Raimondo Vianello ma con scarsi risultati.