MasterChef Italia 9, diretta terza puntata: prima Mystery Box

Di Giorgia Iovane giovedì 2 gennaio 2020

MasterChef Italia inaugura il suo 2020 con la prima puntata regular della sua nona edizione.

Scelti i 20 conoccrenti e formata la MasterClass 2020, MasterChef entra nel vivo con il nuovo anno e presenta al pubblico di Sky Uno le prime due puntate regular di questa nona edizione. Questa sera, 2 gennaio 2020, dalle 21.15 su Sky Uno, infatti, vanno in onda la quinta e la sesta puntata di MCI 9, le prime con Mystery Box, Invention Test, Esterna, Pressure Test ospiti ed eliminazioni. E noi seguiremo tutto con il liveblogging di TvBlog.

MasterChef Italia 9, i concorrenti I 20 concorrenti della nona edizione di MasterChef Italia.



MasterChef Italia 9, prodotto da Endemol Shine Italy, dovrebbe essere composto da 12 puntate in onda per 12 settimane, rigorosamente nel prime time di Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.



