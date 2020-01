Focus ascolti anno solare 2019

Di Hit giovedì 2 gennaio 2020

Gli ascolti dell'anno che sta per terminare

Come consuetudine qui su TvBlog si rinnova l'appuntamento, all'interno della nostra rubrica di Focus ascolti, con i dati Auditel relativi all'intero anno solare delle reti televisive nostrane appena terminato. Vediamo dunque insieme i dati dal primo gennaio 2019 a fine dicembre delle nostre reti generaliste, sia nel totale giornata che nella fascia di prime time, numeri relativi al totale individui.

Partiamo dal totale giornata con Rai1 che mantiene la leadership con uno share del 16,34% in calo dello 0,40% rispetto al 2018. Segue Canale 5 con una media del 15,5% di share, in calo dello 0,06% di share rispetto ad un anno fa. Terzo posto e medaglia di bronzo per Rai3 con uno share del 6,80% di share, in crescita dello 0,08% rispetto al 2018, mentre il quarto porto è agguantato da Rai2 con uno share del 5,60% (in calo dello 0,22%) precedendo Italia1 che con una media annuale del 4,85% si posiziona al quinto posto, calando dello 0,17% di share rispetto all'anno precedente.

Il sesto posto è saldamente in mano a Rete 4 con una media annuale del 3,97% di share, in crescita dello 0,12% rispetto al 2018, mentre al settimo posto c'è La7 con una media annuale del 3,71% di share, stabile rispetto al 2018. Il dato totale di tutte le altre reti cresce dello 0,32% di share rispetto al 2018 arrivando al 42,07%.

Nel prime time comanda nettamente Rai1 con una media del 18,60% di share, seguita da Canale 5 con il 14,96%. Al terzo posto si piazza la Rete 2 della Rai con una media nel 2019 del 6,10% di share, mentre Rai3 ottiene il 5,72%. Quinto posto per Italia1 con una media nel prime time 2019 del 5,40%, quindi abbiamo La7 con il 4,88% di share e per concludere Rete 4 con una media del 4,66% di share.