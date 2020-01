Diciamolo con una canzone: Parole in circolo

Inizia un altro anno di televisione. Il 2020 parte fra paure, indifferenze, tentennamenti, attese e speranze, tante speranze. La televisione è grande, molto grande e non parliamo di dimensioni. Non esiste più solo la "scatola magica" che nacque negli anni cinquanta, ma tante "scatolette" che ormai se ne stanno comode anche dentro le nostre tasche. In verità però è sempre "lei" ad essere "veramente" la televisione. Quell'elettrodomestico che campeggia in casa nostra e che -smart o no- è il vero specchio che trasmette i sogni, alcune volte truccati da bisogni di tutti noi.

La speranza che in questo 2020 la nostra televisione sia sempre più in contatto con la bellezza della vita di tutti i giorni, con le storie di tutti i giorni e che la cronaca del vissuto non sia solamente quella del "lato oscuro della forza", ma che sia anche della vera bellezza che anche c'è, tanta e nascosta, nelle pieghe della nostra società. Una tv in cui trovi posto certamente il cazzeggio, ma anche la riflessione meno pop. Un televisione alta e bassa, insomma una televisione di tutti e per tutti.

Mi piace pensare ad una televisione che "sia in circolo" nella vita quotidiana del nostro paese, esattamente come il sangue è in circolo nelle vene del nostro corpo. Che lo rappresenti, che lo racconti in tutte le sue sfaccettature, belle e brutte. Una televisione sopratutto libera, libera di dire quello che pensa ed in cui tutti trovino casa e che aiuti a farsi una opinione raccontando i fatti, a partire ovviamente dalla televisione pubblica, cosa che giustamente ha sottolineato ieri il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

Auguri cara vecchia televisione, che il 2020 sia un buon anno per te e per tutti noi!

Libero, libero, libero, mi sento libero

Canto di tutto quello che mi ha dato un brivido

Odio e ti amo e poi amo e ti odio

Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo

Dicono che è un'altra ottica, se resti in bilico

Dicono che più si complica, più il fato è ciclico

Dicono, dicono, dicono parole in circolo

Parole in circolo

Libero, libero, libero, mi sento libero

Canto di tutto quello che mi ha dato un brivido

Odio e ti amo e poi amo e ti odio

Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo

Dicono che è un'altra ottica, se resti in bilico

Dicono che più si complica, più il fato è ciclico

Dicono, dicono, dicono parole in circolo

Parole in circolo

