Lo scoccare della mezzanotte del 2020 su Rai 1 e Canale 5 (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 1 gennaio 2020

L'arrivo del nuovo anno in presa diretta a L'anno che verrà e Capodanno in musica.

Nessun problema tecnico, nessun intoppo che potesse intaccare lo scandire dei secondi alla mezzanotte. Il 2020 è arrivato puntuale in diretta televisiva da Piazza Mario Pagano a Potenza per L'anno che verrà condotto da Amadeus su Rai 1 e da Piazza Libertà a Bari con il concertone trasmesso da Canale 5 e guidato da Federica Panicucci.

Se Al Bano e Romina Power hanno salutato gli ultimi istanti dell'anno passato in quel della Basilicata con i loro classici successi intonati in un grande karaoke corale quasi a ridosso del Buon Anno (stoppando la performance 13 secondi prima dei festeggiamenti), Capodanno in piazza è stata più prudente fermando musiche e orchestra per qualche minuto lasciando che il pubblico e gli artisti invitati brindassero e si scambiassero gli auguri sul palco.

E così ecco che il conto alla rovescia finale dei 10 secondi unisce l'Italia da nord a sud nei grandi numeri scanditi da grafiche sfarzose e scintillanti. Buon 2020 tv! Che sia di buon auspicio per un anno bisesto...anno pazzesco.