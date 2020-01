Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 2 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane giovedì 2 gennaio 2020

Il 2020 tv inizia di giovedì, con Mary Poppins su Rai 1, All Together Now su Canale 5 e MasterChef su Sky Uno.

Su Rai 1 il film Mary Poppins (USA, 1964) di Robert Stevenson con Julie Andrews, Dick Van Dyke. Alle 23.59 il film Una stella per il ballo (USA, 2016) di Ron Oliver con Bailee Madison, Andrea Brooks. Ma veniamo al prime time.



Una tata atterra con il suo ombrello per rispondere all'inserzione della famiglia Banks. Resterà per sette giorni e insegnerà a tutti la cosa più importante: la serenità e l'amore reciproco.

Su Rai 2 il film Australia (USA, 2008) di Baz Luhrmann con Hugh Jackman, Nicole Kidman. Alle 00.10 la serie Il cacciatore in replica. Ma vediamo la prima serata.



1939: Sara Ahley, un'aristocratica britannica, lascia la madre patria alla volta del continente australiano decisa a far tornare a casa suo marito. Giunta alla tenuta, scopre dolorosamente la morte di Lord Ashley e un ranch in totale abbandono. Superata la crisi grazie all'affetto verso Nullah, un orfano metà aborigeno e metà inglese, la donna cerca di risollevare le sorti della proprietà.

Su Rai 3 il film Vita di Pi (Ger, 2016) di Ang Lee con Rafe Spall, Gérard Depardieu. Alle 23.50 Tutta salute - Speciale Cibo e benessere. Ma veniamo al prime time.



Il giovane Pi Patel, figlio del proprietario di uno zoo, si ritrova su una nave diretta in Canada. Ma la nave affonda, lasciandolo solo su una zattera con la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo. Inizierà una lunga e complessa convivenza.

Su Canale 5 alle 21.40 quinta puntata di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.



Un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Su Italia 1 in prima serata il film Top Gun (USA, 1986) di Tony Scott con Tom Cruise, Anthony Edwards. Alle 23.50 il film Ufficiale e gentiluomo (USA, 1981) di Taylor Hackford, con Richard Gere. Ma veniamo al prime time.



Pete 'Maverick' Mitchell, pilota di caccia da combattimento, riesce a entrare, insieme al suo navigatore Nick 'Goose' Bradshaw nell'elitaria Scuola della Marina Usa. Ma per un ribelle come Maverick adattarsi non sarà facile.

Su Rete 4 il film Il ragazzo di campagna (Ita, 1984) di Castellano e Pipolo, con Renato Pozzetto. Alle 23.30 il film Missione Eroica - I pompieri 2 (Ita, 1983) di Giorgio Capitani, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi. Ma veniamo al prime time.



Artemio vive in un paesino isolato dal mondo in mezzo alla campagna. C'è soltanto una manciata di casa e l'unica cosa da vedere è il passaggio del treno. Ma è deciso di cambiare vita e si trasferisce a Milano.

Su La7 il film Il ponte sul fiume Kwai (USA, 2009) di David Lean con William Holden, Alec Guinness. In access prime time torna Otto e mezzo. Ma veniamo al prime time.



Nella giungla birmana alcuni ufficiali e soldati inglesi sono prigionieri dei giapponesi che impongono loro di costruire un ponte. I prigionieri si rifiutano di farlo, fino a quando il colonnello comandante degli inglesi, Nicholson, per dimostrare la propria superiorità, si dedica con i suoi alla costruzione di un ponte imponente.

Su Tv8 il film Un Natale da Cenerentola (Ita, 2012) di Tosca Musk, Lucia Aniello con Ty Burrell, Zoë Kravitz, Demi Moore.





Angie lavora giorno e notte per la società che organizza eventi dello zio, ma a prendersi tutto il merito è sempre sua cugina Candace. Angie sembra davvero una vera Cenerentola moderna. E, come la storia comanda, una sera la giovane, partecipando a un ballo in maschera, incontra l'affascinante e ricco Nicholas.



Su Nove il film Ci vediamo domani (Ita, 2013) di Andrea Zaccariello, con Francesca Inaudi, Enrico Brignano.