La scala è mobile, i Legnanesi tornano in prima serata su Rete 4

Di Ivan Buratti mercoledì 1 gennaio 2020

La compagnia teatrale dialettale en travesti propone al pubblico La scala è mobile, spettacolo andato in scena per la prima volta nella stagione 2013/2014

Dopo Non è Natale senza panettone, il loro primo film delle feste andato in onda lo scorso 26 dicembre 2019 su Rete 4, i Legnanesi tornano in televisione con uno dei loro classici, inaugurando di fatto la prima serata del 2020 della rete Mediaset. La scala è mobile è il titolo del spettacolo teatrale, che andrà in scena stasera, 1° gennaio 2020, a partire dalle ore 20.30, sempre su Rete 4.



La scala è mobile, 1° gennaio 2020 su Rete 4: la trama

In La scala è mobile, che ha debuttato a teatro nella stagione 2013-2014, il trio dei Legnanesi si trova ad affrontare un problema che attanaglia tante famiglie italiane: come sbarcare il lunario, scappando da un destino che si preannuncia infausto, tra guai e miserie sempre dietro l'angolo? Forse abbandonando la propria terra, che i tre attori raccontano da decenni con il loro teatro dialettale, per raggiungere gli Stati Uniti. La Teresa, la Mabilia e il Giovanni raggiungono l'aeroporto per prendere il volo che farà loro attraversare l'oceano, avendo a che fare per la prima volta con scale mobili e pratiche per l'imbarco. Tornati in Italia, più poveri e disperati di quanto non fossero alla partenza, Teresa e Giovanni devono prendersi cura di Mabilia, finita ricoverata in un ospedale psichiatrico a causa di un forte esaurimento nervoso. Dimessa, Mabilia si unisce di nuovo ai tre, ritrovandosi allora tutti insieme nel cortile della loro casa, alle prese con i consueti problemi di ogni giorno, con le solite persone, la "solita povera gente".



La scala è mobile: chi sono i Legnanesi?

I Legnanesi sono i membri dell'omonima compagnia teatrale, nata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi Cavalleri. Gli attori, che si esibiscono da decenni en travesti, mescolando legnanese, italiano e milanese, rappresentano uno degli esempi di maggior successo di teatro dialettale nell'ambito italiano ed europeo. La formazione attuale è composta da Antonio Provasio (è la signora Teresa, firma e fa da regista agli spettacoli dei Legnanesi), Enrico Dalceri (è la figlia zitella Mabilia) e Luigi Campisi (è Giovanni, marito di Teresa).



La scala è mobile. come vedere?

È possibile seguire lo spettacolo La scala è mobile su Rete 4, il 1° gennaio 2020, a partire dalle ore 20.30. Gli spettacoli de I Legnanesi, anche quelli andati in onda la scorsa estate sul canale Mediaset, sono disponibili in streaming sul portale Mediaset Play.