Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca martedì 31 dicembre 2019

Clizia Incorvaia sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Clizia Incorvaia sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Per la fashion blogger, social influencer, conduttrice e modella siciliana, 33 anni, si tratterà della prima esperienza in un programma di genere reality show. Da ricordare, però, la partecipazione alla quinta edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2, andata in onda nel 2016, alla quale ha preso parte insieme all'ormai ex marito, il cantante Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni (formando la coppia de I Coniugi), e al termine della quale è giunta al sesto posto.

Nata a Pordenone nel 1986 ma cresciuta ad Agrigento, Clizia Incorvaia si è trasferita a Milano dove si è laureata in Scienze della Comunicazione e dove ha iniziato a lavorare come modella. Nel 2004, è stata scelta per il video di Guardami negli occhi (Prego), singolo di Paolo Meneguzzi, e ha lavorato in varie pubblicità.

Tra le varie esperienze televisive che la Incorvaia ha nel suo curriculum, troviamo Markette, Chiambretti Super Market e Chiambretti Night, programmi di Piero Chiambretti, programmi di moda per Sky Cinema e per Match Music, Nord Sud Ovest Est, programma con Max Pezzali andato in onda su Italia 1, e Top - Tutto quanto fa tendenza, programma di Rai 1, per il quale lavora come inviata.

Ultimamente, Clizia Incorvaia è stata ospite di Live - Non è la D'Urso, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, per parlare della sua separazione, come già scritto in precedenza, dal marito Francesco Sarcina, sposato nel 2015, una nota e recente vicenda di gossip che ha coinvolto anche l'attore Riccardo Scamarcio.