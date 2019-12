Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto concorrente (Scheda)

Di Fabio Morasca martedì 31 dicembre 2019

Paola Di Benedetto sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Paola Di Benedetto sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.

Per la modella e showgirl vicentina, 24 anni, si tratta della seconda esperienza in un reality show. Nel 2018, infatti, Paola Di Benedetto ha preso parte alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, facendosi notare soprattutto per una breve liaison con Francesco Monte.

Come ospite e non come concorrente, ovviamente, Paola Di Benedetto ha già varcato la porta rossa del GF, in occasione di un confronto con il suo ex fidanzato Matteo Gentili, durante la quindicesima edizione della versione "normale" del Grande Fratello.

Per quanto concerne, invece, tutte le altre esperienze televisive, la Di Benedetto, dopo aver partecipato ad una serie di concorsi di bellezza, Miss Vicenza, Miss Grand Prix Veneto, Miss Antenna 3 e Model Girl, ha ricoperto il ruolo di Madre Natura durante una puntata della settima edizione di Ciao Darwin, il varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Successivamente, nel 2017, la modella è entrata a far parte del cast fisso di Colorado, il varietà comico di Italia 1, nel corpo di ballo.

Nel 2018, Paola Di Benedetto ha preso parte alla prima, e finora unica, edizione di Mai dire Talk, programma comico della Gialappa's Band andato in onda su Italia 1.

Potendo contare su un milione e 200mila follower sul proprio profilo ufficiale Instagram, Paola Di Benedetto è diventata una delle influencer più note in Italia.

Per quanto concerne il versante sentimentale, infine, la modella vicentina di origini siciliane è fidanzata con Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede.

Prima di conquistare la popolarità nazionale, la Di Benedetto ha lavorato anche per alcune emittenti locali, tra cui Tva Vicenza.