Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 31 dicembre 2019

In diretta da Piazza Libertà a Bari, per il secondo anno consecutivo il Capodanno in Musica promosso da RadioMediaset con Radionorba e condotto da Federica Panicucci. Tra i cantanti ospiti Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo ( molti dei quali nella lista big di Sanremo 2020 ).