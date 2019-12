Capodanno in musica 2020 su Canale 5 con Federica Panicucci: cantanti e anticipazioni

Di Massimo Galanto martedì 31 dicembre 2019

Da Elodie a J-Ax, da Rovazzi a Nek, da Raf e Tozzi a Renga e Fabrizio Moro. Ecco chi ci sarà nel concerto in piazza in diretta da Bari

Canale 5 risponde a L'anno che verrà, il tradizionale appuntamento in piazza di Rai1, con Capodanno in musica. Alla conduzione dell'evento, trasmesso in diretta da Piazza Libertà a Bari, Federica Panicucci.

Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, il concerto vedrà alternarsi sul palco Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

In scena anche i ragazzi della scuola di Amici 19, che si esibiranno in una straordinaria performance di canto e ballo.

Accanto alla Panicucci, confermata alla conduzione per il secondo anno consecutivo, e nel backstage (dove saranno allestite le postazioni radio) per raccontare la lunga notte ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba.

Dopo la mezzanotte dj set di Max Brigante. L’intero evento sarà trasmesso oltre che su Canale 5, anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. A firmare la regia Luigi Antonini.