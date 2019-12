La porta dei sogni e gli ospiti dell'ultima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 30 dicembre 2019

Anticipazioni sul terzo ed ultimo appuntamento con il nuovo varietà di Mara Venier

Venerdì 3 gennaio, esattamente a metà strada fra Capodanno e l'Epifania l'appuntamento nella prima serata di Rai1 è già fin d'ora fissato con la terza ed ultima puntata del nuovo varietà condotto da Mara Venier La porta dei sogni.

La trasmissione realizzata in collaborazione con Banijay Italia promette anche nel suo ultimo capitolo tutta una serie di momenti emozionanti che vedranno protagonisti alcuni telespettatori i cui sogni saranno realizzati da Mara Venier, con la complicità anche di alcune celebrità di cui siamo in grado di darvi in anteprima l'identità.

Complici di Mara nella realizzazione di alcuni sogni nella terza puntata di questa nuova produzione televisiva saranno i ragazzi del Volo, ma non solo loro, in studio ed in esterna nella Porta dei sogni di venerdì 3 gennaio anche un beniamino del pubblico di Rai1, il riferimento è all'attore Lino Banfi.

Fra i sogni realizzati nell'ultima puntata della Porta dei sogni anche quello di veder coronato il desiderio di danzare con alcuni dei ballerini più celebri dell'Italia televisiva, ovvero i maestri di Ballando con le stelle. Non solo, ci sarà l'abbraccio dopo oltre dieci anni tra una madre ed un figlio separati da migliaia di chilometri ed ancora un "must" ovvero una proposta di matrimonio estremamente romantica quanto inaspettata.

Tutto questo confezionato da Mara Venier all'interno della terza ed ultima puntata della Porta dei sogni in onda venerdì 3 gennaio, subito dopo il gioco a premi Soliti ignoti, ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo italiano.