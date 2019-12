Mountains - La vita sopra le nuvole: documentario in onda stasera su Rete 4

Stasera, lunedì 30 dicembre 2019, Rete 4 trasmetterà in prima serata Mountains. La vita sopra le nuvole. Si tratta del documentario della BBC Earth dedicato a ciò che accade tra le catene montuose, alla scoperta delle bellezze che la natura può celare. Alla conduzione l'alpinista e scrittore Simone Moro.

Ecco la presentazione del documentario, direttamente dal sito ufficiale Mediaset:

Le catene montuose coprono il 25% del nostro pianeta e il 40% della popolazione mondiale dipende da loro per sopravvivere: tuttavia per la maggior parte di noi rimangono un'affascinante regno segreto. Il documentario ci conduce in un viaggio suggestivo verso le tre catene montuose più iconiche del pianeta con un arco narrativo che ci porterà in ascesa partendo dalle falde per arrivare fino ai picchi più elevati.