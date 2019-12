Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, anticipazioni puntata 31 dicembre 2019

Di Marcello Filograsso martedì 31 dicembre 2019

Ultima serata dell'anno in compagnia di Melissa Greta Marchetto.

Seconda e ultima serata per la 43ema edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, stasera alle 21.00, su Rai3, per conoscere i trionfatori dei clown d’oro e d’argento, ovvero gli Oscar del mondo del circo. A condurre Melissa Greta Marchetto.

Tra gli artisti provenienti da ogni angolo del globo, il coreografo russo Gia Eradze, un'utorità nel suo Paese.In questa seconda serata spicca Troupe Filinov, che eseguirà la sua performance in un crescendo di salti vorticosi sull’altalena russa.

Segue la Troupe Aliev, che effettuerà un numero jntitolato “Dante”, in omaggio chiaramente a Dante Alighieri, creato dal coreografo russo Alexandro Grimailo. Non sarà assente la tradizione equestre rappresentata stavolta da una troupe di sole donne, le cavallerizze del Royal Circus. Dall’Ucraina con furore arriveranno inoltre due atleti: Artem Lyubanevych e Oleg Shakirov, che declinano la disciplina del mano a mano in un numero aereo di grande abilità.

Infine Cesar Dias, un giovane comico portoghese, proveniente da quattro generazioni di comici, e che con la sua passione per la commedia ha rielaborato profondamente il ruolo tradizionale del clown, creando un personaggio di seduttore elegante ed ironico.