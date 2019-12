Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia concorrenti ufficiali

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

Confermate le presenza nella Casa del Gf Vip della showgirl fidanzata con Federico Rossi di Benji e Fede e dell'ex moglie di Francesco Sarcina

Continuano ad arrivare, attraverso i canali social ufficiali, conferme per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 il prossimo 8 gennaio. Tra i personaggi scelti da Alfonso Signorini, conduttore in solitaria (Pupo e Wanda Nara opinionisti) del reality, ci saranno anche Paola Di Benedetto (come anticipato da Blogo) e Clizia Incorvaia.

L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... 😏#GFVIP pic.twitter.com/q9ku1PlXrh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2019

La prima è la showgirl diventata popolare per il suo ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin e per la successiva partecipazione all'Isola dei famosi. La bella vicentina classe 1995 è attualmente fidanzata con Federico Rossi di Benji e Fede, ma in passato è stata legata sentimentalmente anche ad altri nomi noti, come Francesco Monte e Matteo Gentili (concorrente del Grande Fratello).

La seconda è famosa per essere stata sposata con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Il matrimonio è naufragato di recente, non senza roventi polemiche tra presunti reciproci tradimenti e accuse pesanti. I due insieme avevano preso parte a Pechino Express.

Ricordiamo che, al momento, sono ufficiali le presenze nella Casa di Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia e Antonio Zequila. Andrea Denver praticamente certo.