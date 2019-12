I più visti su Netflix in Italia nel 2019 tra film, serie tv e documentari

Di Riccardo Cristilli lunedì 30 dicembre 2019

Netflix rivela i titoli più popolari in Italia della sua piattaforma

Netflix è ormai entrato nelle abitudini di tutti noi consumatori di film, serie tv e show. Guardare qualcosa in streaming non è più sinonimo di pirateria ma grazie a questa piattaforma (ma anche alle altre come Amazon, Apple, TimVision, Infinity, RaiPlay) è un mezzo per fruire di un contenuto, come l'antenna, anzi ancora più semplice.

Proprio per questo nei giorni scorsi avete trovato titoli in streaming tra le migliori serie tv del 2019, vi abbiamo consigliato alcune serie tv da vedere in streaming in generale ma anche su Netflix e Amazon.

Ma gli italiani cosa hanno visto su Netflix nel 2019?

La piattaforma di streaming americano non rilascia dati ufficiali, non rientra nelle analisi di operatori terzi se non tramite Nielsen negli USA, per questo bisogna fare un atto di fede e affidarsi a quanto ci viene riferito dalla stessa Netflix, un modo per concentrare l'attenzione su alcuni titoli più rilevanti. Proprio mentre il 2019 sta per chiudersi con una serie di immagini pubblicate sui propri social Netflix ci ha fatto sapere quello che hanno visto gli italiani nel corso dell'anno, segnalando i titoli più popolari in generale, tra i film, tra le serie tv e tra gli show comici.

La stessa Netflix ha spiegato come la popolarità sia calcolata "in views e si intende chi ha guardato per almeno 2 minuti un film o una serie", che i dati sono calcolati sui 28 giorni dopo l'uscita e che "per i titoli di dicembre è stata fatta una proiezione".

Quindi i 10 titoli di cui in Italia qualcuno ha visto più di 2 minuti (e speriamo che qualcuno ne abbia visto anche qualcosa di più) sono:





La Casa di Carta terza parte

6 Underground (film)

The Irishman (film)

Stranger Things 3

Murder Mystery (film)

Sex Education 1

The Witcher 1

The Perfect Date (film)

Triple Frontier (film)

Baby 2





Se il primo posto della Casa di Carta non stupisce, sorprende l'assenza di Suburra e il decimo posto di Baby, interessante il sesto dell'ottima Sex Education una serie che in Italia ha circolato più del previsto. Per 6 Underground e The Witcher, usciti a dicembre, devono aver avuto grossi picchi di visualizzazioni per poter entrare tra i titoli più popolari.





Tra i 10 film più popolari l'unico non originale Netflix è Jumanji - Benvenuti nella giungla, mentre risulta solo nono il film di Breaking Bad El Camino.





Guardando l'elenco delle serie tv Suburra entra all'ottavo posto, mentre nona è la seconda stagione di You uscita da soli 4 giorni ma che evidentemente gli italiani hanno subito spazzolato. Su 10 titoli ben 7, pur con tutte le differenze e specificità, sono teen drama.

Di seguito anche la Top Ten di documentari e stand up comedy e ai prime tre posti di quest'ultima si parla italiano con gli speciali di Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo.





La stessa tipologia di Tweet è stata rilasciata dalla versione spagnola di Netflix. Anche qui al primo posto tra le serie tv troviamo La Casa di Carta, con You nono, Sex Education 5 e altri 4 titoli spagnoli (Elite, Le Ragazze del Centralino, Alta Marea e Hache). Tra i titoli più popolari in assoluto vince anche in Spagna La Casa di Carta ma The Witcher è secondo con 6 Underground terzo. Inoltre deadline ci aggiorna anche sui titoli più visti a livello internazionale, nel Regno Unito al primo posto c'è il documentario sulla scomparsa di Madeline McCann, Murder Mystery è il più visto invece in Australia