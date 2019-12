Bake Off Italia - All Stars Battle, dal 3 gennaio 2020 su Real Time: gli ospiti (Anteprima Blogo)

Di Giorgia Iovane domenica 29 dicembre 2019

Il nuovo spin-off di Bake Off slitta a gennaio: scopriamo insieme alcuni degli ospiti delle tre puntate speciali condotte da Flavio Montrucchio.

Bake Off Italia - All Stars Battle è pronto a debuttare venerdì 3 gennaio 2020 su Real Time (DTT, 31) con la prima delle sue tre puntate, tutte condotte da Flavio Montrucchio, nuovo volto sotto al tendone del baking show che vanta più spin-off della storia della tv italiana.

Dopo la tradizionale edizione autunnale di Bake Off Italia - arrivata al settimo anno e vinta da Martina Russo - e la breve versione Junior perfetta per le strenne, la stagione tv di Bake Off Italia con questo nuovo format che vede in gara ex concorrenti divisi in tre diverse squadre, per un torneo a tre parti che cerca di sfruttare la scia lunga del baking show evidentemente più amato e seguito della tv. A dividersi la 'proprietà' del tendone - ora trasferito nei giardini di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore - sono ormai in tre: alla padrona di casa 'senior' Benedetta Parodi si è ormai aggiunta la padrona di casa Junior Katia Follesa. E per questa nuova sfida scende in campo Flavio Montrucchio, che arricchisce così il suo carnet di impegni in casa Real Time: alle tre puntate della All Stars Battle di Bake Off al via il 3 gennaio, Montrucchio aggiunge, infatti, le 20 puntate di Primo Appuntamento, al via 4 giorni dopo, ovvero martedì 7 gennaio 2020. Quando si dice avere un gennaio impegnativo.

Bake Off Italia - All Stars Battle, ospiti

Tra gli ospiti di questa prima edizione della 'battle' tra ex pasticceri concorrenti sono previsti Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, da Amici, e lo chef Marco Bianchi.



Bake Off Italia - All Stars Battle, concorrenti

Le tre squadre in gara per Bake Off Italia - All Stars Battle provengono dalle precedenti edizioni del main format, dalla seconda (il concorrente più 'anziano' è il campano Antonio Crispino) alla settima, conclusasi appena qualche 'settimana' fa. Dall'edizione di Bake Off Italia 2019 arrivano il più giovane, ovvero Riccardo Pagni con i suoi 18 anni - classificatosi terzo - e il più agé, Antonino Orfanò, 65 anni di sorrisi e dolcezza, che ha ritrovato una nuova giovinezza sotto il tendone di Bake Off. E siamo contenti che sia stato invitato a partecipare e a tornare nel tepore di una nuova avventura.

Di seguito le tre squadre in gara.

SQUADRA ROSA

Patrizia Ave (terza edizione)

Francesca Tiranti (quarta edizione)

Antonio Crispino (seconda edizione)

Antonino Orfanò (settima edizione)

SQUADRA GIALLA

Rosalind Carlo (quinta edizione)

Jolanta Noto (sesta edizione)

Giustina Dibello (quinta edizione)

Riccardo Pagni (settima edizione)

SQUADRA AZZURRA

Alfredo Bianco (sesta edizione)

Enrica Iacaria (seconda edizione)

Tony Anania (quinta edizione)

Malindi Donvito (quinta edizione)

Non resta quindi che seguire questa nuova 'creazione' a marchio Bake Off, in onda da venerdì 3 gennaio per 3 settimane su Real Time (DTT, 31) e disponibile su DPlay.