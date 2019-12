Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio torna su Real Time con un nuovo maitre

Di Giorgia Iovane domenica 29 dicembre 2019

Nuovo maitre per Primo Appuntamento, il dating show di Real Time dal 7 gennaio 2020 in prima serata.

Real Time conferma Flavio Montrucchio alla conduzione di Primo Appuntamento, dating 'fixed-rig' che torna in tv da martedì 7 gennaio 2020 con la sua quarta edizione, la seconda condotta da Montrucchio.

Per questo nuovo ciclo di puntate - 20 in tutto, il doppio di quelle realizzate lo scorso anno - Flavio Montrucchio avrà un nuovo 'partner', o meglio un nuovo maitre: al posto di Valerio Capriotti ci sarà, infatti, Alessandro Pipero, 44enne maitre del ristorante stellato Pipero Roma, un esperto sommelier a lungo nella sala di Antonello Colonna a Labico, premiato col titolo di Miglior Sommelier d'Italia nel 2008 dalle guide L'Espresso e dal 2008 in proprio con Pipero.

Sarà lui, quindi, a 'creare l'atmosfera' giusta per accompagnare il primo incontro di single alla ricerca dell'anima gemella. Una sostituzione non irrilevante, considerato che Valerio Capriotti ha tenuto a battesimo il programma nella primavera 2017, rivestendo per primo il ruolo di 'Cupido' per i protagonisti del format. Ha poi visto succedersi alla conduzione prima Gabriele Corsi, quindi Flavio Montrucchio, che ora si gode la sua riconferma.



Primo appuntamento 2020, novità

Oltre al nuovo maitre Alessandro Pipero, in questa quarta edizione di Primo ppuntamento sono state introdotte alcune novità nel format. Come anticipa Tv Italiana, ai tradizionali appuntamenti combinati dalla redazione si aggiungono gli appuntamenti con bivio, nei quali a un single vengono presentati due possibili candidati tra cui scegliere per continuare il proprio appuntamento (verrebbe da dire un 'tinder mode'), e gli appuntamenti in comitiva, con un single 'costretto' a cenare con un potenziale compagno di vita e con annessi familiari o amici (modalità 'base di ricovero').



Primo appuntamento 2020, il format

Ricordiamo che il programma è una produzione Stand by me per Discovery Italia tratta dal format First Dates di Channel 4. Primo Appuntamento 4, dunque, andrà in onda ogni martedì - ormai suo giorno tradizionale - dalle 21.15 su Real Time (DTT; 31) e sarà disponibile in anteprima di DPlay Plus per gli abbonati al servizio.