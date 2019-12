L'Eredità da record. La concorrente Valentina vince 210 mila euro (Video)

Di Massimo Falcioni domenica 29 dicembre 2019

A L'Eredità Valentina sbanca la 'ghigliottina' e vince 210 mila euro. Per la concorrente percorso perfetto senza dimezzare mai il montepremi. La dedica al nonno: "Dodici anni fa mi disse 'se vai a giocare vinci'. Non è riuscito a vedermi"

Vittoria record a L’Eredità, con la campionessa Valentina che nella serata di sabato si è portata a casa ben 210 mila euro.

Un percorso perfetto il suo, senza alcun ostacolo soprattutto nel gioco finale della ‘ghigliottina’. La donna è riuscita a non dimezzare mai il montepremi, arrivando all’ultimo step con la cifra intatta.

La parola da indovinare era "mura" ed era il collegamento con gli altri cinque termini proposti dal programma: “Gerusalemme”, “quattro”, “fuori”, “castello” e “lunghe”.

A crearle dei dubbi è stata soprattutto l’ultima parola e Flavio Insinna l’ha tenuta per diversi minuti sulle spine. “Se la parola è mura, ci sono io lunga per terra”, ha scherzato la concorrente.



Valentina però non è svenuta al momento della proclamazione. Anzi, ne ha approfittato per togliersi le fastidiosissime scarpe con i tacchi e mandare un saluto speciale al nonno: “Se sono qui è grazie a lui. Dodici anni fa mi disse ‘devi andare a giocare, perché se vai vinci’. Il nonno non è arrivato a vedermi, ma mi ha aiutato”, è stata la sua dedica.