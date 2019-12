Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 30 dicembre 2019

Su Rai 1 il film d'animazione Ballerina (Fra/Can, 2016) di Eric Summer, Éric Warin. Alle 23.10 seconda puntata de Il Gran Varietà - Storia dei grandi varietà televisivi, con Maurizio Costanzo. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 le prime quattro puntate della serie 911 - Emergenza con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Ma vediamo la prima serata.



Lasciar andare (S01E02 - Let Go): al luna park le montagne russe si bloccano e Buck cerca di portare in salvo un ragazzo di nome Devon, ma quest'ultimo entra nel panico e cade morendo. Buck difficilmente riesce ad andare avanti dopo questa esperienza traumatica.