Grande Fratello VIP 2020, Michele Cucuzza concorrente (scheda)

Di Marco Salaris domenica 5 gennaio 2020

Michele Cucuzza è un concorrente del Grande Fratello Vip 2020, è il primo reality alla quale partecipa.

Tra i concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello VIP a partire dall'8 gennaio 2020 ci sarà Michele Cucuzza. Conosciamolo meglio attraverso una scheda della sua carriera:

Nato nel 1952, Catanese, Cucuzza muove i primi passi nel giornalismo in età giovane. Prima nel quotidiano Catania Sera ed una volta trasferitosi a Milano ne Il giorno. Il suo nome è tra i creatori di Radio Popolare nel 1976 ma è il 1983 ad essere l'anno della svolta con l'entrata in Rai.

Per 5 anni fino al 1988 realizza servizi e collegamenti per le testate giornalistiche, nello stesso anno diventa anche volto del Tg2 nella quale rimarrà per 10 anni. Nel 1998 prende le redini di La vita in diretta (prima chiamata Cronaca in diretta) su Rai 2 e Rai 1, ci rimarrà fino al 2008. Nell'arco di questi 10 anni si impegna anche in altre trasmissioni come Segreti e Bugie nel 1999 e nel 2005 presta la sua voce in un piccolo ruolo per il film pixar Gli incredibili.

Dal 2008 al 2011 affianca Eleonora Daniele alla conduzione di Uno Mattina sulla prima rete Rai, fra il 2010 e il 2012 diventa speaker di Rai Radio 2 per il programma Radio2 Days. Negli anni successivi, eccetto qualche occasione, la sua presenza si perderà di vista fino al 2016 quando Telenorba gli dà la possibilità di tornare alla conduzione di un programma pomeridiano intitolato Buon pomeriggio.

Nel 2018 appare anche su Italia 1 in 90 special come ospite fisso mentre nel 2019 sarà più volte a Live non è la d'Urso come opinionista.