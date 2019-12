Il campionato fa 90: la serata in diretta dalle ore 21:05

Di Fabio Morasca domenica 29 dicembre 2019

Il campionato fa 90, serata dedicata ai 90 anni dalla nascita di Serie A, in diretta.

Il campionato fa 90 è una serata-evento condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con la partecipazione di Mia Ceran, dedicata ai 90 anni dalla nascita del campionato a girone unico della Serie A, in onda su Rai 2.

Il campionato fa 90: le anticipazioni della serata

Questa sera, domenica 29 dicembre 2019, andrà in onda su Rai 2, una serata-evento intitolata Il campionato fa 90, un varietà-quiz che celebrerà i 90 anni dalla nascita del girone unico del campionato di Serie A.

Insieme a Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, ci sarà anche Ubaldo Pantani.

Durante questa serata, 9 ex calciatori, protagonisti della Serie A dagli anni '60 ad oggi, si sfideranno in un gioco a quiz che ripercorrerà i 90 anni del massimo campionato italiano di calcio, con tutti i suoi protagonisti, grazie anche alle immagini del ricco repertorio Rai.

Tra gli ospiti, ci saranno Marco Civoli, Neri Marcorè, Melissa Satta, Bruno Pizzul e Lorenzo Minotti.

I calciatori "concorrenti" che si sfideranno, invece, saranno Giuseppe Boninsegna, Oscar Damiani, Eraldo Pecci, per gli anni '60/'70, Evaristo Beccalossi, Giuseppe Galderisi, Bruno Giordano, per gli anni '80/'90, Federico Balzaretti, Luca Toni e Nicola Ventola, per gli anni 2000/'10.

Il campionato fa 90: dove vederlo

La serata Il campionato fa 90 andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21:05, su Rai 2.

La puntata sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Successivamente, la serata sarà disponibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Quelli che il Calcio: Second Screen

Quelli che il Calcio è presente sul web con una sezione a parte sul sito Rai Play.

Il programma di Rai 2 si può trovare anche su Facebook con la pagina ufficiale.

Quelli che il Calcio si può trovare anche su Twitter con l'account ufficiale del programma: @quelliche_rai2. Gli hashtag con i quali è possibile commentare la serata sono #qcc e #ilcampionatofa90.

Quelli che il Calcio si può trovare anche su Instagram con il profilo ufficiale del programma.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, Il campionato fa 90 sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:05.