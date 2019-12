Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 27 dicembre 2019

Su Rai 1 il film Abel - Il figlio del vento (Aus, 2015) di Gerardo Olivares, Otmar Penker con Tobias Moretti, Jean Reno. In seconda serata Tv7. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 il film Saving Mr. Banks (USA, 2013) di John Lee Hancock con Tom Hanks, Emma Thompson, Paul Giamatti, Colin Farrell. Dalle 23.30 in replica Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata.



Su Rai 3 il film Un matrimonio da favola (Ita, 2014) di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Paola Minaccioni. Alle 23.20 La mia passione - Ron. Ma veniamo al prime time.



Su Canale 5 il film La vita è bella (Ita, 1997) di e con Roberto Benigni.



Su Italia 1 il film Fred Claus - Un fratello sotto l'albero (USA, 2006) di David Dobkin con Vince Vaughn, Paul Giamatti, Miranda Richardson, Kevin Spacey. Alle 23.45 2019 - Emozioni Sport. Ma veniamo al prime time.



Su Rete 4 speciale #CR4 La repubblica delle donne sotto l'albero. Alle 00.20 Piccole Luci. Ma veniamo al prime time.



Puntata speciale e Natalizia per il talk di Piero Chiambretti.

Su La7 il film Tutte le donne della mia vita (Ita, 2006) di Simona Izzo, con Luca Zingaretti, Ricky Tognazzi. Alle 23.20 il film The Women (USA, 2008) di Diane Englis con Eva Mendes, Jada Pinkett Smith, Candice Bergen, Annette Bening. Ma veniamo al prime time.



Su Tv8 una puntata di MasterChef Italia 8 in replica.



Mentre su Sky va in onda la nuova stagione, Tv8 riserva ai telespettatori in chiaro quella vecchia. Tra i fornelli delle cucine di MasterChef Italia sono rimasti in sette: Alessandro, Gilberto, Giuseppe, Gloria, Guido, Loretta, Valeria. Ospite dell'invention test lo chef Marco Pierre White.