Domenica in e gli ospiti della sedicesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 26 dicembre 2019

Anticipazioni sulla nuova puntata del contenitore del giorno di festa di Rai1





Sarà una puntata davvero da non perdere la prossima di Domenica in per chi vuol sapere tutto sulle previsioni astrologiche per il nuovo anno. Domenica 29 dicembre a partire dalle ore 14 l'appuntamento con la sedicesima puntata di Domenica in sarà completamente dedicato alle previsioni zodiacali, segno per segno, per il 2020.

Filo rosso di tutta la puntata di Domenica in sarà l'astrologo Paolo Fox che affiancherà Mara Venier e racconterà al pubblico televisivo della domenica pomeriggio come andrà il loro 2020 in base al proprio segno zodiacale. A rappresentare i segni dello zodiaco ospiti di Mara tanti personaggi vip che si faranno fare appunto l'oroscopo da Paolo Fox.

Vediamo insieme i nomi di queste celebrità: Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paolantoni, Sal Da Vinci e Martufello, all'anagrafe Fabrizio Maturani.

Ospite della puntata di domenica 29 dicembre di Mara Venier anche il noto chef Gianfranco Vissani che preparerà direttamente in studio alcuni piatti in vista del cenone di San Silvestro. Per la musica prevista in studio la presenza di Enrico Nigiotti, mentre per una chiacchierata a cuore aperto con Mara ci sarà l'attrice Sandra Milo.

Spazio anche al musical con la compagnia di "Priscilla" che si esibirà in studio nei brani ‘It’s raining man’ e ‘Colors of my world’. Appuntamento dunque con questa scoppiettante puntata numero 16 di Domenica in il 29 dicembre a partire dalle ore 14 su Rai1, ovviamente con Mara Venier.