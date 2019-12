All together now, semifinale del 26 dicembre 2019

Di Marco Salaris giovedì 26 dicembre 2019

Le anticipazioni sulla semifinale dello show musicale di Canale 5

Quarto appuntamento con la seconda edizione di All together now questa sera nel prime time di Canale 5. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax nel ruolo di presidente della giuria. Come sempre i protagonisti della gara sono cantanti scelti dal direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci.

Tutti si sottoporranno al giudizio del muro umano, composto da 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Chi tra i concorrenti passerà il turno e arriverà a contendersi il premio di 50mila euro.



All together now, semifinalisti



Federico Martello



Carmine Cirillo



Gaia Di Fusco



Don Giuliano Gallone



Giovanni Saccà



Nicola Gargaglia



Said Jourdi



Savika Pagano



Gino Scannapieco



Giuliana Danzè



Armonium



Eugenio Amato



All together now, come seguirlo

Il programma è possibile seguirlo in HD sul canale 505 del digitale terrestre e 105 di Sky. Sul web tramite Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) è possibile rivedere i momenti più divertenti e conoscere meglio giudici grazie a una serie di video inediti.

Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.