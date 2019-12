MasterChef Italia 9 in diretta: stasera si scelgono i concorrenti

Di Giorgia Iovane giovedì 26 dicembre 2019

MasterChef 2020 sceglie i suoi 20 concorrenti nella doppia puntata in onda questa sera su Sky Uno.

Secondo doppio appuntamento questa sera, giovedì 26 dicembre 2019, con la nona edizione di MasterChef Italia, in onda dalle 21.15 su Sky Uno e che seguiremo live su TvBlog. Santo Stefano porta i grembiuli bianchi, quelli definitivi, agli aspiranti concorrenti di MCI 2020 e costruisce così la nona MasterClass nella storia del programma.

Nelle puntate in onda questa sera, la terza e la quarta della nona edizione, infatti, vedremo i Grembiuli Grigi sfidarsi nel Test di Abilità tecnica: solo alcuni di loro riusciranno a conquistare il grembiule bianco 'provvisorio' che dà loro la chance di partecipare alla Sfida Finale con tutti i coloro sono riusciti a conquistare tre sì nella presentazione del loro piatto forte ai giudici.

A proposito di giudici, tocca sempre a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli stabilire chi ha le qualità e il talento necessario per entrare nella MasterClass. E la prova tecnica sarà anche l'occasione per i giudici per scoprire se i Grembiuli Grigi su cui hanno scommesso, uno per giudice, ripagheranno la loro fiducia e saranno davvero all'altezza delle loro aspettative.

MasterChef Italia 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

Anche MasterChef Italia 9, prodotto da Endemol Shine Italy, dovrebbe essere composto da 12 puntate in onda per 12 settimane, rigorosamente nel prime time di Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Il programma è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.



MasterChef Italia 2020, second screen

MasterChef ha un proprio sito ufficiale sul portale Sky, ha una pagina Facebook, un account Twitter e un profilo Instagram. L'hashtag ufficiale è #MasterChefIt.