Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 26 dicembre 2019

Di Giorgia Iovane giovedì 26 dicembre 2019

Dopo il giorno di Natale continua in tv 'l'abbuffata' di film e speciali 'sotto l'albero'. Ma c'è anche la seconda di MasterChef Italia.

Su Rai 1 il film Cenerentola (USA, 2015) di Kenneth Branagh con Lily James,Stellan Skarsgàrd, Cate Blanchett, Richard Madden, Sophie McShera. Alle 23.25 il doc Sono Gassman! Vittorio, re della commedia. Ma veniamo al prime time.



La bella e giovane Ella ha una vita idilliaca che va in frantumi quando sua madre muore e suo padre, un mercante, si risposa con una donna malvagia già madre di due figlie altrettanto perfide, Anastasia e Genoveffa. Le cose peggiorano quando muore anche il padre e si ritrova alla mercé delle tre donne.

Su Rai 2 il film d'animazione Ratatouille (USA, 2007) di Brad Bird. Alle 23.15 il film Il Natale che ho sempre desiderato (USA, 2017) di Mel Damski, con Danica Mckellar, Brenda Crichlow. Ma vediamo la prima serata.



Remy è un topolino francese dai gusti raffinati che sogna di diventare un grande chef. Lo aiuta un ragazzino, Linguini, che lavora nel ristorante dello chef Gusteau, l'idolo culinario di Remy.

Su Rai 3 il film La soffiatrice di vetro (Ger, 2016) di Christiane Balthasar con Luise Heyer, Maria Ehrich. Alle 23.20 il film Per amor vostro (Ita, 2015) di Giuseppe M. Gaudino con Massimiliano Gallo, Valeria Golino. Ma veniamo al prime time.



In un piccolo villaggio tedesco nei boschi della Turingia, gli abitanti si guadagnano da vivere da secoli soffiando il vetro. Una notte di settembre di fine Ottocento, il soffiatore Joost Steinmann muore inaspettatamente, lasciando le tre figlie - Marie, Ruth e Johanna - in ristrettezze economiche. Mentre Ruth pensa solo al bel giovane del villaggio e Johanna spera di trovare un impiego qualunque, Marie - la più piccola delle tre - vuole diventare una soffiatrice di vetro proprio come il padre. Peccato, però, che a Lauscha la tradizione vuole che solo gli uomini possano soffiare il vetro.

Su Canale 5 alle 21.40 quarta puntata di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.



Un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Su Italia 1 in prima serata il film The Divergent Series: Allegiant (USA, 2016) di Robert Schwentke con Naomi Watts, Daniel Dae Kim. Alle 23.50 il film Midnight Special (USA, 2016) di Jeff Nichols, con Kirsten Dunst, Sam Shepard. Ma veniamo al prime time.



Chicago è sull'orlo di una guerra civile e mentre crescono le tensioni fra Evelyn e i seguaci di Johanna, Beatrice 'Tris' Prior, Quattro, Christina, Peter, Tori e Caleb fuggono, inseguiti dalle guardie armate fedeli al leader auto-elettosi Evelyn, e si avventurano per la prima volta fuori dalla città murata, in un nuovo mondo, più pericoloso che mai.

Su Rete 4 il film tv Non è Natale senza panettone, con I Legnanesi, Gigi D'Alessio. Alle 23.30 il film Natale in America (Ita, 1983) di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Claudio Amendola, Christian De Sica. Ma veniamo al prime time.



Ambientato tra Legnano, Milano e Napoli, vede La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni trasferirsi a Napoli, a causa dello sfratto dal cortile, raso al suolo per la costruzione de L'outlet del Pandoro, pronti a iniziare una nuova vita, senza però rinunciare alle proprie tradizioni.

Su La7 in prima serata Gazzetta Sports Awards 2019. Alle 23.59 il film Il mio amico Eric (USA, 2009) di Ken Loach con Éric Cantona. Ma veniamo al prime time.



Anche quest'anno La Gazzetta dello Sport sceglie i nove campioni dell'anno, premiati sul palco della Gazzetta dello Sport Awards mercoledì 18 dicembre a Milano.

Su Tv8 il film tv Un Natale con i Fiocchi (Ita, 2012) di Giambattista Avellino, con Silvio Orlando e Alessandro Gassmann.







Lino Fiocchi è un poliziotto buono e ingenuo, Alex Morelli sbarca il lunario facendo rapine. I due sono amici d'infanzia e si incontrano per caso, dopo trent'anni, alcuni giorni prima di Natale: Alex fa credere al poliziotto di essere diventato ladro per necessità, Lino ha un debito del passato con il suo vecchio amico e per questo vuole aiutarlo ad ogni costo.



Su Nove serata geni. Alle 21.15 il doc Michelangelo - Vita di un genio, alle 23.30 il doc Leonardo - Il genio che immaginò il futuro. Ma veniamo al prime time.





Un ritratto di uno dei maggiori artisti della storia .



Su Real Time seconda puntata della nuova stagione di Rivelo. Alle 22.10 Vite al limite. Ma vediamo la prima serata.



Lorella Boccia intervista Fabio Collaricchio e Nicole Mazzocato con le carte della danza.

Su Rai 5 opera con Il barbiere di Siviglia.



In onda la versione rappresentata al LAC 2018 nell'allestimento del regista Carmelo Rifici. La direzione musicale è affidata a Diego Fasolis, con i ruoli principali affidati a Edgardo Rocha (Il Conte d'Almaviva), Riccardo Novaro (Bartolo), Lucia Cirillo (Rosina), Giorgio Caoduro (Figaro) e la partecipazione del Coro della Radiotelevisione svizzera. La regia televisiva è di Andy Sommer.

Su La 5 il film A Cinderella Story: Once Upon a Song (USA, 2011) di Damon Santostefano con Lucy Hale, Megan Park, Missi Pyle. In seconda serata il film tv Una ragazza speciale (Ger, 2000) di Ute Wieland con Johannes Brandrup, Oliver Petszokat. Ma vediamo il prime time.



Katie Gibbs è una diciassettenne orfana con un gran talento per il canto e il sogno di diventare una pop star. Una dispotica matrigna e un'invidiosa sorellastra le rendono la vita impossibile. Anche quando Katie, innamorata di Luke, figlio di un famoso produttore discografico, prova a conquistarlo con la sua voce e le sue canzoni, la perfida sorellastra tenterà in ogni modo di metterle i bastoni fra le ruote. Riuscirà la bella Katie a coronare il suo sogno?